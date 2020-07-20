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‘‘Gönül Coğrafyası Okumaları’’ kazananları belli oldu

Ödüllü “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışmasının kazananları belli oldu.

‘‘Gönül Coğrafyası Okumaları'' kazananları belli oldu

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik yapılan ödüllü “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışmasının kazananları belli oldu. Türkistan: Semerkant-Buhara’yı konu edinen yarışmayla liseli gençler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

 

OLAYLAR İDRAK EDİLİYOR, EDEBİ YÖN GELİŞİYOR

Geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amacıyla her yıl düzenlenen Gönül Coğrafyası Okumaları, bu yıl Türkistan coğrafyasından dünya medeniyetlerine öncülük etmiş Semerkant ve Buhara bölgelerini konu aldı. Yarışmayla beraber liseli gençler ödül kazanmanın yanı sıra ‘Gönül Coğrafyası Okumaları’nı pekiştirdi ve edebi yönlerini, düşüncelerini kâğıda dökme becerilerini keşfetmiş oldu.

 

OKUNAN KİTAPLAR?

“Gönül Coğrafyası Okumaları” projesi, Kocaeli’de öğrenim görmekte olan resmi ve özel tüm lise öğrencilerini kapsadı. Bu yıl projeye dâhil olan öğrenciler Necip Kiylani'ye ait “Türkistan Geceleri” ve Yılmaz Öksüz'ün “Pir-i Türkistan” kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlık yaptı.

 

ŞİİR, HİKÂYE, DENEME

Kocaeli’nin 12 ilçesinde yer alan okullarda final etabına kalan şiir, hikâye, deneme alanlarındaki çalışmalar, jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Her bir eserin ayrıca incelendiği değerlendirmede her alandan dereceye giren ilk 10 eser belirlendi.

 

İŞTE KAZANANLAR

“Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışmasının şiir, hikâye ve deneme alanlarında dereceye giren öğrenciler Kılavuz Gençlik internet sitesinden ilan edildi. Buna göre şiir dalında birinci Kadir Gürkan Altıparmak, ikinci İlayda Dicle Varol üçüncü ise Mehtap Hendekli oldu. Şiir dalında sırasıyla dereceye giren diğer öğrenciler ise şöyle oldu; 4. Fatma Erva Yakut, 5. Ozan Topçu, 6. Muhammed Akgül, 7. Süveyde Altuntaş, 8, Özge Yılmaz,         9. Yahya Çerkez 10. Ecem Nur Altıntaş.

 

DENEME KATEGORİSİ

Deneme kategorisinde katılım oldukça yoğun olurken zorlu süreçten birinci çıkan Melda Köstek oldu. Diğer sırama ise şu şekilde oluştu. 2. Esma Azra Altındeğer, 3. Zeynep Yaren Tuncer, 4. Çiğdem Şevval, 5. Yağmur Çarboğa 6. Ayça Sevgi Dulkadiroğlu, 7. Şüheda Tahmaz, 8. Ümit Çalban, 9. Sefa Fırat, 10. Berfin Koloğlu.        

 

HİKÂYE KATEGORİSİ

Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı hikaye kategorisinde yine birbirinden değerli eserler kıyasıya yarıştı. Hilal Çelik        isimli öğrenci birinci olurken sırasıyla 2. Meryem Kurcan, 3. Rukiye Gül, 4. Mustafa Halaç, 5. Nermin Kübra Malkoç, 6. Naziker Nazar Belen, 7. Özer Emirhan Pala, 8. Esma İclal TOP, 9. Sinem Akgüneş şeklinde dereceye girdiler.

 

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