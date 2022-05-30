Görme engelli bireylere Braille yazılı oy pusulası

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkân sağlandı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Beyaz Ay Derneği arasında gerçekleşen protokole istinaden engelli bireylerin bağımsız ve güvenli bir şekilde günlük hayata katılımlarını sağlamak amacıyla yapılacak faaliyetler kapsamında seçimlerde erişilebilir şartlarda oy kullanmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla temsili oy kullanma etkinliği yapıldı.





TEMSİLİ OY KULLANMA ETKİNLİĞİ





Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde gerçekleşen görme engelli seçmenlerin bağımsız bir şekilde temsili oy kullanma etkinliğine 27. Dönem Isparta Milletvekili Recep Özel (AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi), TBMM 22 ve 23. Dönem Milletvekili ve Türkiye Beyaz Ay Derneği Başkanı Lokman Ayva, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşiti, görme engelli bireyler ve aileleri katılım sağladı.





HER ALANDA ERİŞİLEBİLİRLİK











Uygulamanın önemli olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Son yasal düzenlemeyle görme engelli vatandaşlarımızın seçim güvenliği açısından ve özgür iradelerini doğru kullanabilmeleri açısından güzel bir düzenleme oldu. Bu seçimlerin nasıl yapılacağıyla ilgili bir şablon hazırlandı, bugün burada da bir denemesi gerçekleştirilecek. Ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından hangi şablonunun kullanılması gerektiği tespit edilecek. Bugün partiler yerine şablonlara meyveler konuldu ve meyveler oylanacak” dedi.





GÖRME ENGELLİLER BAĞIMSIZ OY KULLANABİLECEK





Uygulamadan detaylı bir şekilde bahseden 27.Dönem AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ise “Son seçim yasası değişikliklerinde Yüksek Seçim Kurulu'na görme engelli vatandaşlarımızın kendi oylarını bağımsız bir şekilde ve oyun gizliliğini sağlamak amacıyla böyle bir uygulama ortaya konuldu. Görme engelli vatandaşlarımız tarafından ‘Kendi irademizi sandığa doğru bir şekilde yansıtamıyoruz' diye bir talepleri oldu, haklı bir talepti. Geçmiş seçimlerde yanlarında getirdikleri şablonlarla bunları yerine getirebiliyorlardı. Onlara mali bir külfet olmadan Yüksek Seçim Kurulu her sandık mahallinde bulunduracak ve görme engelli vatandaşlarımız oylarını istedikleri partiye kullanabilecek. Bugün burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyaz Ay Derneği’nin öncülüğünde bir similasyon gerçekleştirdik. Güzel bir uygulama oldu. Sahadaki istekleri kurula ileterek görme engelli vatandaşlarımızın çok daha rahat oy kullanmaları ve oylarının zayi olmaması konusunda çalışma içerisinde olacağız” diye konuştu.





GİZLİ ŞEKİLDE OYLARINI KULLANACAKLAR











Türkiye'nin ilk uygulaması olduğunu belirten Türkiye Beyaz Ay Derneği Başkanı Lokman Ayva da, “Toplumun tamamını kucaklayan bir seçim sistemine doğru gidiyoruz. Şu an görme engelliler de gizli bir şekilde oylarını kullanabilecekler. Bundan sonra hiçbir baskıya maruz kalmayacak” şeklinde konuştu.





16 SEÇMEN ADAYI TEMSİLİ OY KULLANDI





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Beyaz Ay Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine yönelik düzenlenen etkinlikte farklı yaş gruplarından 16 görme engelli seçmen adayı temsili oy kullanarak yeni oy kullanma sisteminin provasını yaptı. Görme engelli seçmenlere uygun Braille alfabesi ile yazılı oy pusulası hazırlandı. Protokolden oluşacak sandık kurulu ile oylama, sandıkların açılması ve oyların sayımı işlemleri gerçekleştirildi. Siyasi parti yerine de 7 tane meyvenin oylandığı sandıkta karpuz, en çok oyu alan meyve oldu.





OY KULLANMAYA KEMENÇESİ İLE GELDİ











İlk defa önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak olan 17 yaşındaki Emirhan Bülbül ‘Görme Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Oy Kullanma’ denemesine kemençe ile geldi. Tahir Başkana kemençesi ile ‘Ben Seni Sevduğumi, Yaylanın Çimenine ve kısa horon türkülerini seslendirdi. Bülbül; ‘Kabine girip pusulayı okumak, oy kullanmak, pusulayı zarfa koymak ve bunların hepsini tek başıma başarabilmek müthiş gurur verici ve bunları tek başıma yapabilmek beni çok heyecanlandırıyor. Bizleri bu şekilde düşünmeleri, bizleri kendilerinin yerine koymaları çok güzel bir duygu’ dedi. Ayrıca Bülbül; ‘Bize oy kullanabilme sorumluluğunu, oy kullanma özgürlüğünü ve fırsatını vererek bizlere bu imkânları sakladıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini’ ifade etti.





BRAİLLE ALFABE KURSU AÇILACAK



