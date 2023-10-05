banner945
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GOSB Yönetiminden GOSB Teknopark A.Ş.'ye Ziyaret

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Çeker, Sinan Gider, Emre Taycı ve Özlem Tuzcuoğlu Bayat, GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ile bir araya gelerek, GOSB Teknopark A.Ş.'de yapılması planlanan çalışmalar hakkında desteklerini bildirdi.

GOSB Yönetiminden GOSB Teknopark A.Ş.'ye Ziyaret

05 Ekim 2023 Perşembe 12:58

“Amacımız Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin imajını geliştirmek”

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, “GOSB, Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesi. Amacımız Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin imajını geliştirmek, bu imajı değiştirirken teknoloji ile iç içe geçmiş GOSB Teknopark A.Ş.’nin ülkeye değer katacak bir vizyona sahip olması için üstümüze düşeni yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

“Ülke ekonomisine fayda sağlayacağız”

GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “GOSB Teknopark A.Ş. olarak gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile ülke ekonomisine fayda sağlayarak üniversite- sanayi iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz. GOSB Teknopark içerisinde faaliyet gösteren firmalarımız ve diğer OSB firmalarını bir araya getirerek daha fazla katma değer yaratabiliriz” dedi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GOSB
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ
Ormanya’nın Yaban Hayatı TRT Belgesel Ekranlarında Ormanya’nın Yaban Hayatı TRT Belgesel Ekranlarında
Saniyelerle Yarışan Kahramanların Haftası Saniyelerle Yarışan Kahramanların Haftası
Başkan Büyükgöz’ün Giresun Ziyareti Başkan Büyükgöz’ün Giresun Ziyareti
Balçık ve Pelitli’ye Yeni TIR Parkı Balçık ve Pelitli’ye Yeni TIR Parkı
Emeklilerin Artık Takati Kalmamıştır Emeklilerin Artık Takati Kalmamıştır
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ
29 Eylül Cuma günü Gebze trafo meydanında bölgemizin en büyük ve en geniş ürün çeşitliliğine sahip...

Haberi Oku