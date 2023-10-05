GOSB Yönetiminden GOSB Teknopark A.Ş.'ye Ziyaret

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Çeker, Sinan Gider, Emre Taycı ve Özlem Tuzcuoğlu Bayat, GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ile bir araya gelerek, GOSB Teknopark A.Ş.'de yapılması planlanan çalışmalar hakkında desteklerini bildirdi.

“Amacımız Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin imajını geliştirmek”

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, “GOSB, Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesi. Amacımız Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin imajını geliştirmek, bu imajı değiştirirken teknoloji ile iç içe geçmiş GOSB Teknopark A.Ş.’nin ülkeye değer katacak bir vizyona sahip olması için üstümüze düşeni yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

“Ülke ekonomisine fayda sağlayacağız”

GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “GOSB Teknopark A.Ş. olarak gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile ülke ekonomisine fayda sağlayarak üniversite- sanayi iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz. GOSB Teknopark içerisinde faaliyet gösteren firmalarımız ve diğer OSB firmalarını bir araya getirerek daha fazla katma değer yaratabiliriz” dedi.



