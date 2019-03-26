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GTO’ dan Dış Ticaret Eğitimi

Gebze Ticaret Odası, Türk Dış Ticaret Vakfı ile iş birliği sağlayarak, dış ticaret uzmanlık eğitim programı gerçekleştiriyor.

GTO' dan Dış Ticaret Eğitimi

26 Mart 2019 Salı 17:02

Eğitim programında, ilk kez ihracatla tanışacak olan ya da tanışan üye firmaların yeni pazarları tanıyarak dış ticaret hacmini arttırması, ihracat ekosistemi içerisinde yer alması, ihracat ve ihracat yapılacak ülke hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor.  

64 SAAT EĞİTİM VAR

Gebze Ticaret Odası toplantı salonunda 13-16 Nisan 2019 tarihleri arasında dış ticaret uzmanlık eğitim programı düzenlenecek. Eğitim programı 64 ve 80 saatlik olmak üzere iki şekilde, Cumartesi ve Pazar günleri, saat 09:30-13:15 arasında yapılması planlanmakta. 64 saat Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimini alan katılımcılar, artı 2 hafta daha eğitim aldıklarında 80 saatlik SABEL Eğitimini tamamlanmış olacaklar. Tamamlanan bu iki haftalık program, Avrupa Birliği ve Almanya ile yapılan Dış Ticaret Eğitimlerinden oluşmakta.

BAŞVURULAR 5 NİSAN’A KADAR

GTO’dan yapılan açıklamada eğitim programı ile ilgili başvurular, 5 Nisan’a kadar https://www.tdvsem.com/basvuru/ adresinde yer alan başvuru formu üzerinden gerçekleştirilebilecek. Formda il seçimini “Kocaeli” olarak yaptıktan sonra katılmak isteyen kişinin programı “Dış Ticaret Uzmanlığı 64 saat Gebze” olarak seçmesi gerekiyor. 64 Saatlik Eğitimin bitiminde katılımcılar,  Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan TDV – Dış Ticaret Uzmanlığı Katılım Belgelerine, SABEL Eğitimini tamamlandığında ise Türkçe-İngilizce ve Almanca olarak hazırlanmış uluslararası geçerliliğe sahip Dış Ticaret Uzmanlığı Belgelerine sahip olacaklar


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