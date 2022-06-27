GTO, ‘TOBB 70.Yıl Kutlamaları’na Katıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı yapmış olan Cemil Çiçek, Ticaret Bakanlığı yapmış olan Hayati Yazıcı, Milletvekilleri, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile delegeler yer aldı.





Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve 20’ye yakın TOBB Delegesi Ankara’da ki törenlere katıldılar. Etkinliklerde toplu hareket eden ve GTO’yu layıkıyla temsil eden Başkan Çiler ve TOBB Delegeleri, GTO Genel Sekreteteri Mustafa Sekin’i de 10 yıldır başarılı çalışmalarından dolayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından plaketle onurlandırılmasından dolayı da tebrik ettiler.





TOBB KÜRESEL BİR AKTÖR OLMUŞTUR





TOBB’un 70.Kuruluş Etkinliğine katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı konuşmada, TOBB’un 70’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederken, “Ülkemizin en güçlü ve en etkin kuruluşlarından biri olmayı başaran TOBB’un ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığının her zaman bilincinde olduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kuruluşundan bu yana sürekli kendini geliştirmiş, 70 yıllık yolculuğu neticesinde yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş birlikleri gerçekleştiren ve üstlendiği görevlerle özel sektörümüzü yurt dışına da taşıyan önemli küresel bir aktör haline gelmiştir” dedi. Hükümet olarak firmaların ihtiyaç duyduğu mevzuat alt yapısını hazırladıklarını, ekonomide başarılı sonuçlar almanın kamu ve özel sektör işbirliğinden geçtiğini aktaran Bakan Mehmet Muş, küresel gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin gösterdiği büyümenin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Muş, “Türkiye 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüyerek, yüksek oranlı büyüme performansını sürdürdü” diye konuştu.





İŞ VE YATIRIMIN ORTAMI ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ TESPİT ETTİK





TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı konuşmada, camia olarak 70 yılda büyük bir yol kat ettiklerini anlattı. Yönetim Kurulu olarak 70’inci kuruluş yıldönümünü taçlandırmak adına 70’inci Yıl Hatıra Ormanı oluşturma kararı aldıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Tam 70 bin fidan dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu ormanı, ülkemize kazandıracağız. Böylece hem çevreye ve doğaya katkı verecek, hem de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış olacağız” dedi. TOBB’un 70 yılda yerel bir kurumdan, küresel bir aktöre dönüştüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu, artırdıkları faaliyetler ve geliştirdikleri kurumsal kapasitesiyle, özel sektörde güç birliği sağladıklarını ifade etti. Özel sektörün hak ve hukukunu, uluslararası düzeyde savunan bir konuma geldiklerini söyleyen TOBB Başkanı, iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümete aktardıklarını belirtti.





DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİ HALİNE GELDİK



