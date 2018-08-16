banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTO’dan önemli deprem etkinliği

AFAD ‘ın kurtarma operasyonu, GTO Başkanı Nail Çiler’in önemli açıklamalar ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze İlçe temsilcisi Ahmet Kadı’nın yaptığı açıklamalar, Avrasya Gazeteciler derneği Başkanı İsmal Kahraman tarafından açılan deprem Arşivi ve Kitap Sergisi büyük ilgi gördü.

GTO'dan önemli deprem etkinliği

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:40

banner346

17 Ağustos depreminin 19.yılında Gebze Ticaret Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği ile birlikte  Meclis Salonu’nda gerçekleşen panelde konunun uzmanı birçok isim bir araya geldi. Organizasyona Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Kadı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sinan Yücel ve çok sayıda misafir katıldı. Panelde ilk olarak söz alan Kadı, “17 Ağustos 1999 yılındaki Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldık. Deprem o gün de hayatımızdaydı yarın da hayatımızda olacak bu yüzden dikkatli olmak zorundayız. 99’da nerede toplandıysak aradan geçen 18 yıl sonra da aynı yerde toplanacağız, bir gelişme gösteremedik.” Dedi.

SİMÜLASYON MERKEZİ İÇİN GERİ SAYIM 

Panelde konuşma gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, kentin büyük ve tam donanımlı bir toplanma merkezi ihtiyacı olduğunu dile getirirken, bununla beraber Alaettin Kurt Deprem Simülasyon Merkezi için gerekli adımları oda olarak atacaklarını sözlerine ekledi.  1999 depreminde çok kayıplar verildiğini, bir çok acılar çekildiğini hatırlatan Başkan Çiler,  “ Oda olarak sözünü verdiğimiz Alaettin Kurt Deprem Simülasyon Merkezi için gerekli adımları attık ve bu Türkiye’ye örnek bir proje olacak. İyi bir eser bırakmak için her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlı olmak zorundayız. 17 binden fazla can kayboldu. Bugünkü çalışmamız bir başlangıç ve bizlerin yardımsever ruhu var. Her birimiz gönüllü afat gönüllüsü olmamız gerekiyor, ayrıca depremle yaşamasını öğreneceğiz. İmar barışının çerçevesi yeniden belirlenmeli. Deprem konusunda sadece ağustos ayında hatırlıyoruz. Bu kesinlikle yeterli değil, toplum olarak daha da bilinçlenmemiz gerek.” Dedi.

 KIŞLAYA TOPLANMA MERKEZİ

 Bölgemizde deprem için bir toplanma merkezi olması gerektiğinin altını çizen GTO Başkanı Nail Çiler, “Mücadelelerimiz sonunda Gebze Askeri Kışlası elimizden gitmedi. Bu alan içinde büyük bir millet parkı olacak ve bu parka yapacağımız tam teşekküllü Acil toplanma merkezi oluşturarak bu konuda örnek olabiliriz. Gebze’ye toplanma merkezini kazandırmak zorundayız. Sadece bu da değil Türk Kızılayı Kan Merkezi’ni de oluşturmalı olası bir duruma şimdiden hazırlıklı olmak zorundayız.

KAHRAMAN’DAN DEPREM SERGİSİ

Gebze Ticaret odası tarafından düzenlenen Deprem Çalıştayı’nda gazetemiz kurucusu Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı İsmail Kahraman’ın Deprem gerçeği paneli için özel olarak hazırlanan Deprem belgeseli, 17 Ağustos gazete küpürleri ve fotoğraf sergisi davetlilere gösterildi.

Etkinliği www.devrialem.tv’ nin https://www.youtube.com/watch?v=i-jrgZPekkc&feature=youtu.be linkinden izleyebilirsiniz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTO’dan önemli Deprem Etkinliği
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kent Orkestrası Fuarda konser verecek Kent Orkestrası Fuarda konser verecek
Medeniyet Derneği Kampta Medeniyet Derneği Kampta
ABD Türkiye’ye başlattığı ekonomik savaşı kaybedecek ABD Türkiye’ye başlattığı ekonomik savaşı...
Başkan Demirci’ye Ziyaret Başkan Demirci’ye Ziyaret
Şampiyonlardan Başkan Demirci’ye Ziyaret Şampiyonlardan Başkan Demirci’ye Ziyaret
%100 Arıtma; Sıfır Kirlilik %100 Arıtma; Sıfır Kirlilik
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Kent Orkestrası Fuarda konser verecek
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında Kocaeli...

Haberi Oku