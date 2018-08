GTO’dan önemli deprem etkinliği

17 Ağustos depreminin 19.yılında Gebze Ticaret Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği ile birlikte Meclis Salonu’nda gerçekleşen panelde konunun uzmanı birçok isim bir araya geldi. Organizasyona Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Kadı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sinan Yücel ve çok sayıda misafir katıldı. Panelde ilk olarak söz alan Kadı, “17 Ağustos 1999 yılındaki Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldık. Deprem o gün de hayatımızdaydı yarın da hayatımızda olacak bu yüzden dikkatli olmak zorundayız. 99’da nerede toplandıysak aradan geçen 18 yıl sonra da aynı yerde toplanacağız, bir gelişme gösteremedik.” Dedi.

SİMÜLASYON MERKEZİ İÇİN GERİ SAYIM

Panelde konuşma gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, kentin büyük ve tam donanımlı bir toplanma merkezi ihtiyacı olduğunu dile getirirken, bununla beraber Alaettin Kurt Deprem Simülasyon Merkezi için gerekli adımları oda olarak atacaklarını sözlerine ekledi. 1999 depreminde çok kayıplar verildiğini, bir çok acılar çekildiğini hatırlatan Başkan Çiler, “ Oda olarak sözünü verdiğimiz Alaettin Kurt Deprem Simülasyon Merkezi için gerekli adımları attık ve bu Türkiye’ye örnek bir proje olacak. İyi bir eser bırakmak için her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlı olmak zorundayız. 17 binden fazla can kayboldu. Bugünkü çalışmamız bir başlangıç ve bizlerin yardımsever ruhu var. Her birimiz gönüllü afat gönüllüsü olmamız gerekiyor, ayrıca depremle yaşamasını öğreneceğiz. İmar barışının çerçevesi yeniden belirlenmeli. Deprem konusunda sadece ağustos ayında hatırlıyoruz. Bu kesinlikle yeterli değil, toplum olarak daha da bilinçlenmemiz gerek.” Dedi.

KIŞLAYA TOPLANMA MERKEZİ

Bölgemizde deprem için bir toplanma merkezi olması gerektiğinin altını çizen GTO Başkanı Nail Çiler, “Mücadelelerimiz sonunda Gebze Askeri Kışlası elimizden gitmedi. Bu alan içinde büyük bir millet parkı olacak ve bu parka yapacağımız tam teşekküllü Acil toplanma merkezi oluşturarak bu konuda örnek olabiliriz. Gebze’ye toplanma merkezini kazandırmak zorundayız. Sadece bu da değil Türk Kızılayı Kan Merkezi’ni de oluşturmalı olası bir duruma şimdiden hazırlıklı olmak zorundayız.

KAHRAMAN’DAN DEPREM SERGİSİ

Gebze Ticaret odası tarafından düzenlenen Deprem Çalıştayı’nda gazetemiz kurucusu Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı İsmail Kahraman’ın Deprem gerçeği paneli için özel olarak hazırlanan Deprem belgeseli, 17 Ağustos gazete küpürleri ve fotoğraf sergisi davetlilere gösterildi.

Etkinliği www.devrialem.tv’ nin https://www.youtube.com/watch?v=i-jrgZPekkc&feature=youtu.be linkinden izleyebilirsiniz