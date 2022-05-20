GTÜ' den Afet Etkilerini Azaltmak İçin Merkez Kurulacak

Afet etkilerini azaltmak ve bu konudaki ulusal ve uluslararası teknolojileri test etmek ve geliştirmek amacı ile GTÜ'de MARTEST – Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulacak.

Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JST) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülen, Japonya ve gelişmekte olan ülkeler arasında araştırmacıların işbirliğini ve küresel konular ile ilgili araştırma projelerini hedefleyen SATREPS programı kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)– İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Akbaş, Prof. Dr. Selçuk Toprak, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Özer Sözdinler, ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl Dindar tarafından yürütülecek olan ve toplam bütçesi yaklaşık 4.0M $ olan MARTEST – Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulması projesi desteklenmeye hak kazandı. Japonya tarafında Kagawa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Yoshiyuki Kaneda tarafından yönetilecek MARTEST projesi kapsamında kurulması planlanan merkezin amacı afetlerin (deprem, sel, tsunami, yangın, vb.) yapılar üzerindeki etkilerini araştırmak, incelemek, bilgi toplamak ve hasar azaltıcı önlemler konusunda yeni teknolojileri test etmek ve geliştirmek. MARTEST projesinin bir başka amacı da ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçları göz önünde tutularak afetler konusunda çalışan tüm araştırmacılar ve öğrencilere geliştirdikleri teknolojileri test edecek bir merkez kurmak. Proje; Boğaziçi Üniversitesi – Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Deprem Vakfı, AFAD ve Kızılay işbirliği ile yürütülecek.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan projenin bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası alanda getireceği faydalarla büyük öneme sahip olduğunu, projenin her aşamasına destek vermekten memnuniyet duyduğunu belirtti.