GTÜ KORONAVİRÜS İÇİN ÜST DÜZEYDE ÖNLEM ALDI

Dünya genelinde birçok ülkede görülen Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında ulusal ve yerel düzeyde alınan önlemler artarak devam ederken Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) de önlemlerini titizlikle sürekli uygulamalarla devam ettiriyor. Koronavirüs yayılımının önlenebilmesi için toplum olarak yüksek seviyede uyum, koordinasyon ve hassasiyet gerektiren bu dönemdeki uygulamalarda üzerine düşen görevi yerine getiren üniversitede sosyal medya uyarıları ile başlayan önlemler, toplu kullanıma maruz tüm alanların, binaların(ofisler, kütüphane, laboratuvarlar, kreş, konukevleri, yemekhaneler, tuvaletlerin) ve servis araçlarının dezenfekte edilmesi ve bunun sürekli uygulanması ile devam ediyor. Kampüs girişleri tek kapıya düşürüldü, tüm personel ve ziyaretçiler ateş ölçümü yapılarak kampüs içine alınıyor. GTÜ’de üst düzeyde hassasiyetle uygulanan bu önlemlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.