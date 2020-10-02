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GTÜ, MARTEST'le afet risklerini azaltacak

GTÜ'de Türkiye’deki afet risklerinin azaltılmasını sağlayacak projenin fizibilitesi tamamlanarak çevirim içi toplantıda tanıtımı yapıldı.

GTÜ, MARTEST'le afet risklerini azaltacak

02 Ekim 2020 Cuma 15:22

Türkiye'nin deprem yapı mühendisliği alanındaki ilk ulusal test merkezi MARKA destekli Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi (MARTEST) Tanıtım Toplantısı yapıldı. Çevirim içi gerçekleştirilen toplantıda merkezin fizibilite raporunu Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş sundu. Toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, akademisyenler, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.  

2023'TE FALİYETE GEÇİYOR  

Test merkezi ile depremlerin yapılarda oluşturabileceği zararları önceden belirleme, deprem zararlarını azaltmaya yönelik araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapma ve veri toplama imkânı elde edilecek. Deprem mühendisliği konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek, ülkenin strateji ve planları doğrultusunda AR-GE ve bilimsel araştırma faaliyetlerine imkân sağlamak ve destek vermek yatırımın diğer hedefleri arasında yer alıyor. Merkezin 2023 yılında tam olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.  

YURT DIŞINA BAGIMLILIK BİTECEK  

Toplantıda raporu teknik detayları ile açıklayan Akbaş, sunumunda merkez ile hedeflediklerini ise şu ifadelerle aktardı; "Amacımız; ülkemizde ve çevre ülkelerde, özel mühendislik gerektiren yapılarda kullanılacak her türlü taşıyıcı sistemi ve malzemenin deprem, yangın, sel, çığ ve rüzgar konusundaki tehlikelerini belirleyip riskleri mümkün olduğunca azaltmak. Bu yapıların testleri için her sene yurt dışına ödediğimiz yüz binlerce doların ülkemizde kalmasını hedefliyoruz. Ayrıca özel mühendislik gerektiren yapılarda kullanılacak her türlü taşıyıcı sistemi ve malzemenin deprem, yangın, sel, çığ ve rüzgar konusundaki tehlikelerini belirleyip bu tehlikelere karşı yapılması gereken önlemleri alınmasını sağlayacak laboratuvar hizmetlerini sunmak ve riskleri mümkün olduğunca azaltmayı amaçlıyoruz." 

Toplantıda MARTEST merkezinde verilmesi planlanan hizmetler şöyle sıralandı: Deprem yalıtımı testleri, yapısal/yapısal olmayan sistemler için tam dinamik tabla (sarsma tablası) deneyleri, yapısal/yapısal olmayan elemanlar için tam dinamik tabla (sarsma tablası) deneyleri, kapsamlı yapısal/yapısal olmayan sistemler için tam dinamik (sarsma tablası) deneyleri, statik deneyler, dinamik/yarı dinamik deneyler, çimento deneyleri, beton deneyleri, kesme deneyleri, donatı çekme deneyleri, zemin şekil değiştirme deneyleri, zemin mukavemet deneyleri, zemin geçirgenlik deneyleri, zemin arazi inceleme deneyleri, zemin dinamik deneyleri. 


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