GTÜ’de engelsiz bir gün yaşandı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Şenlik Alanı’nda gerçekleştirilen festivale Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer BIYIK, Engelsiz GTÜ Birimi Başkanı Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ, GTÜ Genel Sekreteri Nadir YILDIRIM, çok sayıda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve üyeleri, GTÜ akademik ve idari personeli ile üniversite öğrencileri katıldı.















Festival, Organizasyon Komitesi Başkanı GTÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral ELÇİ' nin açılış konuşması ile başladı. ELÇİ konuşmasında, dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli olduğuna dikkat çekerek, özel insanların önündeki zorlukları kaldırmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Ardından engelli STK temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda, engelliler için söz değil eylem vaktinin olduğu belirtildi. Maddi ve manevi destekleriyle bu festivalin hayata geçirilmesini sağlayan sponsorlar; Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Dal Temapark, Hedef TV, Marshall, Tayaş Gıda, Lipton'a teşekkür edildi.





Son konuşmayı Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER gerçekleştirerek "Programa emeği geçen Rektörümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Özel çocuklara ve gençlere hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Ailelerinin hangi zorluklarla onları baktığını tahmin edebiliyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Devletimiz son yıllarda engellilere daha fazla destek oluyor. Devletimizin imkânları ne kadar fazla olursa o kadar çok destek oluyor. Öncelikle kafalardaki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Engellilere görev ve iş verildiğinde bizden farklı olmadıklarını görüyoruz. Bölgemizde eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sayıları daha da arttırılmalı ve engellilerin bu merkezlere ulaşımı daha da kolaylaştırılmalı. Ayrıca eğitim alan engellileri de işyerleri çalıştırmalı. Biz devlet olarak her zaman engellilerimizin ve ailelerin yanındayız." ifadelerini kullandı.



