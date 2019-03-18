GTÜ'de Malzeme Günleri

GTÜ’de Malzeme Bilimi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen '1. Malzeme Günleri' etkinliğinde alanında öncü şirketler bir araya geldi. Malzeme Biliminin temas ettiği pek çok sektörden gelen konuşmacılar malzeme sanayisinde gerçekleşen gelişmeleri ve çalışmalarını anlattı.

Bu yıl Malzeme Bilimi Topluluğu tarafından ilki düzenlenen bu etkinlikte iki gün boyunca 12 farklı oturumda üst düzey yöneticiler, akademisyenler, mühendisler ve insan kaynakları uzmanları bir araya geldiler. Konuşmacılar, Ar-ge den üretime, işe alım süreçlerinden yönetim şekillerine kadar pek çok konuya değindiler. Üniversite yönetiminin desteğiyle Mühendislik alanlarında öncü girişimlere imza atan Gebze Teknik Üniversitesi öğrenci toplulukları, bu kez Malzeme Bilimi sektörünün nabzını tuttu.

MALZEME BİLİMİ HAYATIN HER ALANINDA…

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, alanı oldukça geniş olan Malzeme Biliminin hayatın her alanında karşımıza çıkan ve günlük hayatı kolaylaştırmayı amaç edinen yönüne değindi. Malzeme Günleri etkinliğinin Üniversitede önemli bir misyon üstleneceğini ve geleneksel hale gelerek sektördeki en güncel bilgilerin dinleyicilerle paylaşılacağının altını çizdi.

BÖLGENİN ÖNEMLİ KURULUŞLARINDAN UZMANLAR KATILDILAR

Öncelikle Malzeme Bilimi ve Mühendisliğini ve etkileşimli birçok alanı içerisinde barındıran etkinlikte ilk gün Şişecam, Hexagon Studio, Boehlerit, TEI, Mutlu Akü ve Aselsan konuk oldu. İkinci gün ise aynı hızda devam eden etkinlikte Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Döktaş, Sarkuysan, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Askaynak ve Malzemebilimi.net’ den gelen konuklar öğrenciler ile bir araya geldiler.

Üniversite içinden ve dışından dinleyicilerin katılımıyla ilgi gören etkinlikte öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatında çalışabileceği sektörler ve firmalardan örnek teşkil edecek katılımcılar ağırlandı. Kendi sektörlerinin öncülerinden olan konuşmacılar, firmalarındaki süreçlerden ve kişisel meslek yaşantılarından örnekler sundular.

İNTERAKTİF OTURUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tüm oturumlar soru-cevap bölümüyle devam ederken dinleyicilerin soruları yanıtlandı. Ayrıca konuşmacılara sunumlarının ardından topluluk üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Malzeme Bilimi Topluluğu Başkanı Metin Ali Özeren, ‘Gebze Teknik Üniversitesi’ne yeni bir değer daha katmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtip “1. Malzeme Günleri” etkinliğini gelenekselleştirmeyi planladıklarını ifade etti.