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GTÜ’de Seminerler devam ediyor

Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (IGBMC), Fonksiyonel Genetik ve Kanser Departmanı’ndan Dr. Angela Giangrande Biyoteknoloji Seminerleri’nde “Drosophila Melanogaster'da Sinir ve Bağışıklık Sistemi Arasındaki İlişki” hakkında konuştu.

GTÜ'de Seminerler devam ediyor

12 Nisan 2019 Cuma 11:45

Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından organize edilen Biyoteknoloji Seminerleri’ne bu hafta Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (IGBMC), Fonksiyonel Genetik ve Kanser Departmanı’ndan Angela Giangrande katıldı. Dr. Angela Giangrande, konuşmasında Glial hücrelerin Drosophila sinir sistemi normal gelişimi için öneminden bahsetti. Ayrıca bu hücrelerin birçok patolojik durum karşısında, örneğin; beyin hasarı, immun yanıt sorumluluğundan bahsetti. Bunlara ek olarak Glide/Gcm’nin omurgalılarda immun fonksiyonu olabileceği hakkında konuştu. Angela Giangrande seminerin sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

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