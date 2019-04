GTÜ’de Seminerler devam ediyor

Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (IGBMC), Fonksiyonel Genetik ve Kanser Departmanı’ndan Dr. Angela Giangrande Biyoteknoloji Seminerleri’nde “Drosophila Melanogaster'da Sinir ve Bağışıklık Sistemi Arasındaki İlişki” hakkında konuştu.