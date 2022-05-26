GTÜ’de Tarımda Girişimcilik ve Yenilikçilik konuşuldu

Türkiye’nin tarımsal girişimcilik ekosistemine yön veren liderlerinin ve geleceğin potansiyel girişimcilerinin bir araya geldiği Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi'nin 6.’sı GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin “girişimcilik” vizyonu ile ilgili sürecin iyi yönetilmesine katkı sağlamak amacı ile yapılan zirvenin bu yılki teması “Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri” oldu.

Girişimcilik Zirvesi 2022'nin açılışına Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin KARADENİZ, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ali KOÇ, GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan ÖZER, sektör, kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





TÜRKİYE’NİN TARIM VİZYONUNA KATKI SUNACAK





Bu yıl 6.’sının düzenlendiği zirvenin açılış konuşmalarından ilkini GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan ÖZER yaptı. Prof. Dr. Gökhan ÖZER konuşmasında dünyada tarım üretimi ve önümüzdeki dönemlerde gıda ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Bu bağlamda zirve konusunu belirlerken GTÜ' nün akıllı tarım uygulamalarındaki potansiyelinin kamuoyunun dikkatine sunulmasının önemli olduğunu belirtti. ÖZER, konuşmasında zirvenin, ülkemizin genç girişimci potansiyelini, nicelik ve nitelik bakımından geliştirmeyi hedefleyen oturumlarda üniversite ve iş dünyasında bir sinerji oluşturmayı, yatırımcılar ve tarım sektörü için yaratıcı ve genç dinamikleri oluşturma fırsatını sunmayı arzuladıklarını ifade etti. ÖZER, Türkiye’nin mevcut girişimcilerinin ve potansiyel girişimcilerin bir araya geldiği zirvenin ülkenin bu konudaki vizyonuna katkı sağlamasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.





REKTÖR ASLAN KÜRESEL GİRİŞİMCİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ



GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN yaptığı konuşmada ise; “Bilim ve teknolojinin öncüsü araştırma üniversitelerinin önemli aktörlerinden Gebze Teknik Üniversitesi olarak küresel girişimcilik kültürünün geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Gebze Teknik Üniversitesi’ne dönüşümüyle, bölgemiz sanayisiyle bütünleşen inovasyon çalışmalarıyla, proje ve patentlerle sanayinin hizmetinde olan bir anlayış geliştirdik. Bölgemizdeki Ar-Ge merkezleri ve sanayi üretim merkezlerine belirli aralıklarla ziyaretlerde bulunup, iş birlikleri oluşturmaya ve geliştirmeye başladık. Öğrencilerimiz de bu faaliyetlerimiz sayesinde daha mezun olmadan iş dünyasının içinde proje üreten, aranan elemanlar oluyor.





Tüm bu gelişmelerin ışığında, Türkiye’de ilk on araştırma üniversitesinden biri olan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk ondaki yerini koruyarak genel sıralamada 7. devlet üniversiteleri içinde ise 4. sırada yer alan Gebze Teknik Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğinin kritik öneminin farkındalığıyla teknolojik gelişmelerin ülkemize yansımalarını yakinen takip ederek ülkemizin uluslararası arenada rekabet üstünlüğü kazanması için girişimcilik ekosistemini tüm yönleriyle derinlemesine mercek altına almayı sürdürmektedir.





SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE GTÜ EN İYİ MODEL



Ülkemizde girişimcilik ekosistemini üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimizin önemli bir parçası olan GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nin ise bu yıl altıncısını düzenliyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğinde en iyi model olma gayretinde olan üniversitemiz bu zirve ile Türkiye’nin öncü sanayicilerini, kamu temsilcilerini, akademisyenlerini, sektörlerinde fark yaratan girişimcilerini, girişimcilik ruhuna destek veren kuruluşlarını ve geleceğin potansiyel girişimcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.











Girişimcilik Zirvesi’nin bu seneki teması “Tarım Girişimciliği ve Yenilikçi Tarım Teknolojileri”. GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nin bu yılki hedefi; tarım sektöründe gözlemlenen büyük değişimi, bu değişimin girişimcilik ekosistemindeki etkilerini, katma değer yaratma sürecinde önemli rolü olan aktörlerin deneyimleri ve girişimcilik hikâyeleri ışığında değerlendirip; toplumun her kesiminde farkındalık yaratmaktır. Gebze Teknik üniversitesi olarak yaşanan iklim ve çevre değişiklikleri karşısında tarım ekosisteminin sürdürülebilirliği ve verimliğini sağlamaya büyük önem veriyoruz.

GTÜ TARIM ARAŞTIRMALARINA DESTEK OLUYOR



Bu bağlamda yürüttüğümüz faaliyetlerden biri, GÜBRETAŞ ve GTÜ Biyoteknoloji arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kurulan, yerli üretimle yeni nesil bitki besleme ve koruma ürünlerinin geliştirileceği, topraksız tarım çalışmalarının yapılacağı, sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi planlanan, modern donanımıyla ülkemizin en önemli ar-ge seralarından birisi olan Ar-Ge Serasıdır.

Ar-Ge Serası ile tarım sektörünün geleceğine katma değer sağlayacak, önemli araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez olmak hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan Akıllı Tarım Uygulamaları İş Birliği Protokolü kapsamında, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı personele Akıllı Tarım Uygulamaları odaklı eğitimler verilerek önemli bir iş birliği örneği ortaya konmuştur.









Ayrıca özel sektör- üniversite iş birliğine önemli bir örneği olarak Gebze Teknik Üniversitesi ile OYAK’ın ‘Milli Tarım’ hedefiyle çalışan şirketi Hektaş ile iş birliği protokolü imzalanmış ve bu kapsamda teknik, laboratuvar altyapıları ve bilim insanlarının ortak katkılarıyla bitki koruma, bitki besleme, akıllı tarım uygulamaları ve tohum ıslahı ile ilgili Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilerek tarımda verimin artırılması sağlanacaktır.

DİKEY TARIM LABORATUVARINDAN YÜKSEK VERİM



Buna ek olarak Üniversite-sanayi iş birliğinin önemli bir örneği olan ve akıllı tarım uygulamalarına yönelik GTÜ kampüsünde kurulan LED Destekli Dikey Tarım Laboratuvarı'nda (LAVFARM) 20 farklı türde bitki üretilmiştir. Toprak ve gün ışığına ihtiyaç duymadan su ve LED ışığı kullanılarak yapılan deneme üretimleri sonucunda bitkilerin hasada gelme süreleri kısalırken, daha yüksek verim elde edilmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi olarak Tarım ekosisteminin verimliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin artırılması konusunda üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye ve yeni uygulamalar, faaliyetler ve çözümler üretmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.





Bu faaliyetlerimizin önemli bir parçası olan Girişimcilik Zirvesiyle yeni ve yaratıcı fikirler üreten girişimcileri, projelerin hayata geçmesine imkân tanıyan AR-GE kuruluşlarını, bu projeler aracılığıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan iş dünyası ve bölge sanayicilerini ve hepsi birer potansiyel girişimci adayı olan öğrencileri bir araya getirerek etkileşimli bir atmosfer oluşturmayı amaçlanmıştır.

Bu paylaşım ve sinerji ortamı; geleceğin potansiyel girişimcileri başta olmak üzere, öğrenciler ve diğer aktörlerin, teknolojinin girişimcilik dünyasındaki etkilerini yakından gözlemleyebilmelerine ve edindikleri bilgilerle bu inovatif çağa uyum sağlamalarına katkıda bulunacaktır." dedi.





TARIMDA YENİ TEKNOLOJİLER KONUŞULDU



T.C. Tarım ve orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin KARADENİZ yaptığı konuşmada bakanlığın tarımda yeni teknolojiler konusundaki yaklaşımlarını aktardı. Bilgi ve teknolojinin kullanımını ön planda tutmanın öneminden bahseden KARADENİZ, dünya ve Türkiye nüfusun artışı ile artan gıda üretimi ihtiyacının, teknoloji ve inovasyona daha çok ağırlık verilmesi ile aşılacağını ifade etti. GTÜ ile yapılan eğitim iş birliği protokolü sonrasında tarım bakanlığın ilgili müdürlüklerinden personellere bitki doku ve tarımda drone teknolojileri kullanımı konusunda akıllı tarım uygulamalarına yönelik eğitimlerin veridiğini, buna devam edileceğini belirtti. Bakanlık olarak akıllı tarım uygulamalarının artarak devam edeceğini hedeflediklerini sözlerine ekledi.





ZİRVEDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK ve Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER'in konuşmalarının ardından Girişimcilik Zirvesi'nde GTÜ ile Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (http://Fonangels.com) arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği protokolü imzalandı.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar ÇAKMAK ve Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER'in konuşmalarının ardından Girişimcilik Zirvesi'nde GTÜ ile Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (http://Fonangels.com) arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği protokolü imzalandı.



ÜÇ OTURUM DÜZENLENDİ



Protokolün ardından GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU'nun oturum başkanlığı ile Doktar Ürün Ekip Lideri Betül ŞALLI ve İş Geliştirme Lideri Şamil ÖZDİL, Smart Soil firmasından Ozan DEMİREL, GTÜ Harita Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN ve Kocaeli Tarım İl Müdür Yardımcısı Ali KOÇ'un katılımı ile ilk oturum gerçekleştirildi.





GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN'ın oturum başkanlığında GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Barış KUTMAN, Gübretaş, Ar-Ge Müdürü Fatih Cengiz AYGÜL, Plant Factory Kurucu Ortakları Halil BEŞKARDEŞLER ve Ahmet GÜNEY, Kybele’s Garden, Kurucusu ve CEO Aygen SAVAŞ ALKAN, Can Bahçe Kurucu Fırat Can TOKURİ'nin Katılımı ile ikinci oturum gerçekleştirildi.





GTÜ İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit YANIKKAYA'nın oturum başkanlığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah ERÇİN, Derince Belediye Başkanı Zeki AYGÜN, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım PAZVANT, S.S. Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emine ÖZDOĞAN'ın katılımı ile üçüncü oturum gerçekleştirildi.





