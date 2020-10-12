GTÜ’de Yerli Uçak Motoru Eğitimi Başladı

Yerli ve milli uçak motoru ve komponetlerin üretilmesi için GTÜ’de yapılan eğitimler başladı. Yeni nesil teknolojilerin aktarılacağı mühendislere ilk dersi TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan verdi.