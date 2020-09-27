GTÜ'lü öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül

Türkiye'nin en büyük gençlik ve teknoloji etkinliği Teknofest'e Türksat Model Uydu Yarışmasını GTÜ Spatium Model Uydu Takımı 1. olarak tamamladı. Takım, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri Türkiye'nin en önemli teknoliji yarışlarının yapıldığı Teknofest 2020' ye damgasını vurdu. Bu yıl Gaziantepte yapılan Teknofest’e katılan GTÜ Spatium Model Uydu Takımı tüm elemeleri başarı ile geçerek üniversitenin ve bölgenin gururu oldu. Yarışmayı 1. olarak bitiren takım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Akademik takım danışmanlığını GTÜ Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fuad Aliew yaptığı Spatium takımında; GTÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliğ 3. sınıf öğrencileri Alperen Savaş ve Yasin Karakaya, Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencileri Muhammed Kartal ve Mustafa Şenol, Temel Bilimler Fakültesi Fizik 3.sınıf öğrencisi Muhammed Abdullah Özkan yer alıyor.

Türksat Model Uydu Yarışması'na 149 üniversite takımı başvuru yaptı. Gerçek uyduların da yapım aşamaları olan ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu gibi 4 aşamayı başarıyla geçen GTÜ Spatium Model Uydu Takımı 25 finalist takım arasına girdi. TÜRKSAT tarafından yapılan uçuş öncesi testleri başarıyla geçti. Aksaray Tuz Gölü'nde 16 Eylül’de gerçekleşen uçuşa katılmaya hak kazandı. Gaziantep’te 26 Eylül’de yapılan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takımın 1. olduğu açıklandı. Takımı tebrik eden Erdoğan, ödül takdiminin ardından, uyduya da imzasını attı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de önemli başarılar gösteren öğrencilerini tebrik eden GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan "Teknofest-Gaziantep 2020 yarışmasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. Dereceye girenlerle mutlu olduk, gurur duyduk. Tüm öğrencilerimizle 2021’e odaklandık." dedi.

