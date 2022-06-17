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Günübirlik kiralanan evlerle ilgili yeni uygulama

Günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirim ve "her an ulaşılabilecek" işletici bulundurma zorunluluğu getirildi

Günübirlik kiralanan evlerle ilgili yeni uygulama

17 Haziran 2022 Cuma 11:33

 Günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirim ve "her an ulaşılabilecek" işletici bulundurma zorunluluğu getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, belirlenen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek.

Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmayacak.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edilecek.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde değişikliğin yirmi dört saat içerisinde aynı şekilde bildirilmesi zorunlu olacak.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olacaklar.

Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde söz konusu hükümler uygulanmayacak.
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