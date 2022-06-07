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Hadis Okuma Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Gebze Liseler Arası 40 Hadis Ezbere Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi

Hadis Okuma Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

07 Haziran 2022 Salı 09:25

 Liseler Arası 40 Hadis Ezbere Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler belli oldu. Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okul müdürleri, belediye başkan yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışmanın 1.’si Yusuf Altıntaş (Tübitak Fen Lisesi), 2.’si Mehmet Akgül (Gebze İmam Hatip Lisesi), 3.’sü ise Fatmanur Duran (Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) olarak belirlendi. Yarışmanın 1.’si Yusuf Altıntaş’a ödülünü takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri kutlayarak, bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılar temennisinde bulundu.   
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