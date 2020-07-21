Hakkari'de iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ateş destek vasıtalarıyla anında yoğun şekilde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kurban Bayramı'nda düğünü olacaktı

Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne giden askeri ve mülki erkan, saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in babası Musa ve Şengül Demir'e acı haberi verdi.

Haberin verilmesinden sonra şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olan şehit Demir'in, Kurban Bayramı'nda düğününün olacağı öğrenildi.



Bu arada Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Hudut Tugay 1. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Hisar üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda, Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in şehit olduğu belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.