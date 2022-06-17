Halamın Ezan Vasiyeti

Yıl dönümleri önemli.Rahmetli halam Ezanın “ Tanrı uludur “ olarak okunduğu 1940 lı yıllarda çok üzülür ve ezan aslına uygun olarak okunduğunu görürsem 9 Koç kurban kesmeyi adar ve ezan 72 yıl önce aslına uygun okunmaya başladığı 1950 yılında merhum babam uzun araştırma yaparak 9 yaşında Koç bulur ve halamın ezan için adadığı kurban adağını yerine getirdi.

Bu mübarek Cuma gününde ebediyete intikal eden tüm halaları rahmetle anıyor ruhları İçin bir Fatiha üç ihlas ı Şerif okuyalım El Fatiha