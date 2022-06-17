Halamın Ezan Vasiyeti

Yıl dönümleri önemli.Rahmetli halam Ezanın “ Tanrı uludur “ olarak okunduğu 1940 lı yıllarda çok üzülür ve ezan aslına uygun olarak okunduğunu görürsem 9 Koç kurban kesmeyi adar ve ezan 72 yıl önce aslına uygun okunmaya başladığı 1950 yılında merhum babam uzun araştırma yaparak 9 yaşında Koç bulur ve halamın ezan için adadığı kurban adağını yerine getirdi.
Bu mübarek Cuma gününde ebediyete intikal eden tüm halaları rahmetle anıyor ruhları İçin bir Fatiha üç ihlas ı Şerif okuyalım El Fatiha
Ezan 11 Sene “Tanrı Uludur “ Diye Okundu
16 Haziran 1950. Bu ülkede tam 18 senedir devam eden "Tanrı Uludur" olarak okunan Ezanın aslına dönüşünün 72.sene- i devriyesinde ezanı aslına çeviren ve 11 sene sonra da askeri darbe ile devrilen merhum başvekil Adnan Menderes 'i rahmetle yad ediyoruz. Ezanın Türkçe okunması İle ilgili 72 sene öncesini anlatan ÇİZME filmi..ezan ın 11 yıl tanrı uludur diye okunduğu günleri çarpıcı bir şekilde anlatıyor