Halk ekmek 2 lira oldu

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından bayramdan sonra 2 lira 25 kuruştan satılan halk ekmeğin 200 grama düşürülmesi üzerine Büyükakın devreye girdi. Büyükakın’ın bugün oda yönetimi ile yaptığı toplantının sonucunda 200 gram ekmeğin 2 liradan satılması kararı alındı. Yarın sabahtan itibaren halk ekmek 2 lira olacak



BÜYÜKAKIN GÖRÜŞME YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından 2019 yılında yapılan protokol ile 8 ilçede başlayan halk ekmek uygulamasına 2022 yılının ilk zammı bayramdan sonra yapıldı. 2 lira 25 kuruştan satılan 250 gram ekmek 200 grama düşürülerek 2 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Zam haberinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , bugün Fırıncılar Odası başkanı ve yönetimi ile bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından 200 gram ekmeğin 2 liradan satılması kararı alındı.

25 KURUŞ DÜŞÜRÜLDÜ

Fırıncılar Odası tarafından 10 Aralık 2021 tarihinde halk 2 lira 40 kuruş olan 300 gram ekmek 250 grama indirilerek 2 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Gramajı ve fiyatı düşürülen halk ekmekteki zammın ardından 2022 yılının ilk zammı Ramazan bayramının hemen ardından uygulandı. Fırıncılar Odası 2 lira 25 kuruştan satılan halk ekmeği 200 grama düşürerek aynı fiyatta satmaya başladı. Ancak bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın oda yönetimi ile yapılan görüşmede gramın yanında fiyatta da düşüş yapıldı. Büyükakın’ın verdiği talimat ile yarın sabah itibariyle 200 gram ekmek halk ekmek satış noktalarında 2 liradan satılacak.