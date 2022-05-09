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Halk ekmekte gramaj düştü

Kocaeli Fırıncılar Odası bayram öncesi Büyükşehir ile yaptığı görüşmenin ardından halk ekmeğe sessiz sedasız zam yaptı. 2 lira 25 kuruştan satılan 250 gram ekmek 200 grama düşürüldü. Zam uygulanmaya başlandı

Halk ekmekte gramaj düştü

09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:27

FİYAT DEĞİŞMEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından 2019 yılında yapılan protokol ile 8 ilçede başlayan halk ekmek uygulamasına 2022 yılının ilk zammı geldi. En son 10 Aralık 2021 tarihinde zam yapan Fırıncılar Odası, bayramdan sonra sessiz sedasız bir şekilde ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz perşembe günü uygulanmaya başlayan zam ile 2 lira 25 kuruştan satılan 250 gram ekmek 200 grama düşürüldü. Halk ekmek büfelerinde 200 gram ekmek 2 lira 25 kuruştan satılıyor.

SESSİZ SEDASIZ…

Fırıncılar Odası tarafından 10 Aralık 2021 tarihinde halk 2 lira 40 kuruş olan 300 gram ekmek 250 grama indirilerek 2 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı. Gramajı ve fiyatı düşürülen halk ekmekteki zammın ardından 2022 yılı için uzun zamandır Fırıncılar Odası zam yapmayı planlıyordu. Zam ile ilgili öneriyi Büyükşehir’e sunan ve burada onay alan oda, yeni zammı bayramdan hemen sonra uyguladı. Sessiz sedasız bir şekilde zam yapan oda, ekmeğin fiyatında bir değişiklik yapmadı ama gramajını düşürdü. 250 gram ekmek 200 grama düşürülerek 2 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.

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