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Harun Kolçak'ı Bir Tek O Hatırladı

Sanat Camiasındaki Vefasızlığa İsyan Etti

Harun Kolçak'ı Bir Tek O Hatırladı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:02

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Ölümünün birinci yılında Harun Kolçak’ın mezarı başındaki tek sanatçı olan Mehmet Çevik, dua edip, ünlü yıldızın kabrini temizledi.

Harun Kolçak’ın ölümünün daha ilk yılında unutulmasına isyan eden Mehmet Çevik, sanatçının vefasız dostlarını eleştirdi.

Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran pop müziğin unutulmaz ismi Harun Kolçak, yıllarca mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşüp, geçen sene hayata veda etmişti. Vefatıyla hayranları kadar sanat dünyasını da yasa boğan Harun Kolçak, ne yazık ki daha ölümünün birinci yılında unutuldu. O gün Harun Kolçak’ın Gemlik’teki mezarı başında sanat dünyasından yalnızca bir isim vardı. Çok sevdiği ve çocukluğundan beri hayranı olduğu Harun Kolçak’ı unutmayan Bursalı popçu Mehmet Çevik, sanatçıya mezarında başında dua etti.

 

Bir yandan Harun Kolçak’ın 1 yıldır aramızda olmayışına üzülen Mehmet Çevik, diğer yandan sanatçıyı hatırlayan, mezarı başındaki tek kişi oluşunun şaşkınlığını yaşadı. Sanat dünyasındaki vefasızlığı bir kez de yaşayarak gören Çevik, “Harun Kolçak’ın mezarı başında onunla aynı dönemde sahnede olan sanatçılar olmasa bile sevenlerinin olmasını beklerdim. Ama ne yazık ki benden başka hiç kimse yok. Daha kötüsü mezarı bakımsızlıktan otlarla kaplanmış. Evet, sanat dünyasında bir vefasızlık var ama değerlerimizi bu kadar çabuk unutmayalım” dedi.

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