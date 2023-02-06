GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Hatay’da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde büyük bir sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Büyük bir afet yaşıyoruz. Sadece belediye ve yerel AFAD imkanları ile yetişmek mümkün değil. Diğer şehirlerden gelecek ekipleri bekliyoruz” dedi.

'Hatay'da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz”

06 Şubat 2023 Pazartesi 14:51

  Lütfü Savaş, TGRT Haber canlı yayınında son durumu açıkladı. Bölgede hava sıcaklığının hayli düştüğünü, hem yağmur yağdığını hem de ciddi soğuk bulunduğunu kaydeden Lütfü Savaş, “Sabahki deprem 2 dakikaya yakın hiç durmadan devam etti. Ben böyle bir deprem görmedim. Böyle uzun süren ve bu kadar sallayan deprem görmemiştim. Hem yağmur yağıyor hem soğuk. Gece en uykulu zamanda bizi yakaladı. Hatay’da büyük sıkıntı var. Bizde de can kaybı var. Evinden çıkabilen arkadaşlarımız iş makineleri ve itfaiye araçlarıyla ellerinden geleni yapıyorlar. Hızlı kurtarmaya çalışabileceklerimizi kurtarıyoruz. Hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bir an önce tüm Türkiye’den destek bekliyoruz. Sadece Hatay’a değil Maraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana’ya destek olunması lazım. Büyük bir afet yaşıyoruz. Sadece belediye ve AFAD imkanları ile yetişmek mümkün değil. 40 dakika önce 7,5 deprem daha oldu. Önceki kadar olmasa da bayağı sürdü. Artçılar hiç durmadı. Belki yarım saattir hissetmiyoruz. Artçılar olduğu gibi hissetmeye devam ediyoruz. 7,5 ile tarif etmek mümkün değil. Devlet Hastanesi, idari binamız yıkıldı. İlk belediye binamızda ağır hasar var. Meclisimiz yok oldu. Konak yok oldu. Gerçekten de çok büyük bir yıkım var” ifadelerini kullandı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremGebzeAFAD
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı
- Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek - Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek
Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı! Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım...
"Bölgede beklenen depremlerden biriydi"
Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, soğuk havada sokakta kalan 6 kişiyi barınma merkezine yerleştirdi....

Haberi Oku