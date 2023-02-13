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Hatay'dan 182'nci saatte güzel haber:13 yaşındaki Kaan sağ çıkarıldı

- Ekipler, ulaştığı Kaan'ın elini tutarken çağrılan sağlık ekibi enkaz altına damar yolu açılarak serum bağlandı

Hatay'dan 182'nci saatte güzel haber:13 yaşındaki Kaan sağ çıkarıldı

13 Şubat 2023 Pazartesi 21:25

Hatay'ın Antakya ilçesinde misafirliğe geldiği evde depreme yakalanan 13 yaşındaki Kaan, 8'inci günün 182'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarıldı. 
  Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde en çok hasarı alan illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediyor. Merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde 3 gündür çalışma yapan arama kurtarma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ısıya duyarlı termal kameralarla tespit yaptı. Günlerdir süren çalışmada canlı ibaresine ulaşan ekipler ardından ses aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu'na ulaşıldı. Ekipler enkaz altında ulaştığı Kaan'ın elini tuttu, ardından da sağlık ekibini çağırdı. Kaan'a enkaz altına damar yolu açılarak serum bağlandı. Daha sonra zaman karşı yarışan ekipler, Kaan'ı olduğu yerden çıkarmayı başardı. Sağ olarak kurtarılan Kaan, insan koridoru ile ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. 
  13 yaşındaki Kaan'ın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Hatay'daki yakınlarına misafir olarak geldiği öğrenildi. 
 


İHA
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