Hatice Bayraktar MTAL Erasmus’a hazırlanıyor

03 Ekim 2019 Perşembe 11:10
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait 2019-1-TR01-KA102-072310 numaralı ve "Geleceğin Tezgahlarını Kuruyoruz!" başlıklı projesi uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutuldu ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dâhil edilerek azami 36.274,00 Avro hibe desteği ile kabul edildi. Proje kapsamında Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 16 öğrenci 4 koordinatör öğretmen 2'şer hareketlilikle Romanya ve Çekya’da (Çek Cumhuriyeti) 21 gün staj çalışması yapacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×