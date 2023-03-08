Havuz Ramazanda 4 Gün Ücretsiz Hizmet Verecek
Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ramazan ayında iftardan sonra vatandaşlara 4 gün ücretsiz hizmet verecek.
Çayırova Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzu Ramazan ayı boyunca 16 yaş ve üzerindeki yetişkinlere iftardan sonra ücretsiz hizmet verecek. 7 Mart'ta başlayan kayıtlar 19 Mart tarihinde sona erecek.
Yarı olimpik yüzme havuzu Ramazan ayı boyunca vatandaşlara kapılarını ücretsiz olarak açacak. 16 yaş ve üstündeki yetişkinler nüfus cüzdanı, ikametgâh ile birlikte yüzme havuzu binasından kayıtlarını 7-19 Mart tarihleri arasında yapabilecek. Havuz, salı ve Perşembe günleri kadınlar için 21.00-00.20 saatleri arasında 4 seans, Perşembe ve Cuma günleri ise erkekler için 21.00-00.20 saatleri arasında 3 seans hizmet verecek.