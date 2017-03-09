İzmit Belediyesi, "Haydi Bisikletle Habere" Projesi kapsamında Kocaeli'nde aktif olarak görev yapan 200 muhabire bisiklet hediye etti.

Cumhuriyet Çocuk Parkı'ndaki bisiklet dağıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye'ye örnek projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

"İzmit'i Seviyorum Bisiklete Biniyorum" Projesi hakkında bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"Seçilir seçilmez de hemen projeyi hayata geçirmeye başladık. Bu konuda çok eleştirildim. Sabırla çalıştık, bisiklet yolları, bisiklet durakları yaptık. Akıllı bisikleti İzmit'e getirdik. Bisiklet eğitim pisti yaptık. 70 binden fazla kişiye bisiklet eğitimi verdik. 2012 yılından beri her yıl 5 bin öğrenciye bisiklet veriyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren de öğrencilerle birlikte 5 bin öğretmenimize de bisiklet vermeye başladık. Bu seneyle birlikte dağıtılan bisiklet sayısı 50 bini geçecek. İzmit'i seviyorum bisiklete biniyorum, artık Türkiye'ye örnek oldu. Artık Türkiye'yi seviyorum, bisiklete biniyorum diyoruz."





- "Bisikleti milli bir olay olarak görüyorum"

Doğan, basın mensuplarının çok zor bir iş yaptığını vurguladı.

"Yaptığınız işin zorluğunu biliyorum, sizlere her zaman destek olmaya çalıştık." diyen Doğan, "Kocaeli'de ilk medyaevini biz açtık. Restore ettiğimiz bir yeri gazetecilere vererek Basın Müzes'ini açtık. Bisikleti milli bir olay olarak görüyorum. Bisiklet sağlıktır, mutluluktur, çevrecidir, ekonomiktir. Türkiyemiz birçok sorunu yaşıyorsa da inanılmaz bir şekilde büyüyüp gelişiyor. Bizler Batılılar'dan 5 kat 10 kat hızlı büyüyoruz. Ekonomide, sağlıkta, sosyal belediyecilikte onlardan daha hızlı gelişiyoruz." şeklinde konuştu.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol da Doğan'a, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Lütfen bu bisikletleri habere giderken kullanalım. Gazetecilerin bisiklet kullanması toplumda daha etkili olacaktır. Aktif muhabirlik yapan arkadaşlarımıza bisikletlerini verdik. İl dışındaki arkadaşlarımız Belediye Başkanımızın projelerini gördükçe 'Her ile bir Nevzat Doğan lazım' diyor." dedi.

Daha sonra 200 gazeteciye bisiklet hediye edildi.