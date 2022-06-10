Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi ve piyasalara yönelik yeni adımlar kapsamında, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet ihraç edecek.





Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak.





Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek.





Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak.





Bakanlığın açıklaması şöyle:





"Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.





Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir.





Senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemeleri Bakanlığımız sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecektir.





İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır.





Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir.



