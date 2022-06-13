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Haziran ayı imar toplantısı Darıca’da yapıldı

12 ilçe belediyesinin katılımı ile Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen aylık imar toplantısı Darıca ilçesinde yapıldı

Haziran ayı imar toplantısı Darıca'da yapıldı

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:02

 Her ay Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden sonraki ilk cuma günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen imar toplantısına bu kez Darıca Belediyesi ev sahipliği yaptı. 12 ilçenin belediye başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katılımı ve Büyükşehir Belediyesi teknik uzman personelinin de bulunduğu imar toplantısına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler iştirak etti.

“BU TOPLANTILARDAN ÖNEMLİ VERİM ALINIYOR”
Toplantının başlangıcında uzman personelle çeşitli konular üzerine istişarede bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, böyle önemli bir toplantıya Darıca olarak ev sahipliği yapmaktan memnun olduklarını ifade etti. Toplantıya eksiksiz bir şekilde katılan uzman personele teşekkür ederek konuşmasına başlayan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, ‘’Plan Notları, Otopark Yönetmeliği, İnşaat Ruhsat Denetim’’ ve diğer konular üzerine bilgilendirmede bulundu. Günler, “Bu imar toplantılarımız gerçekten çok önemli. 12 ilçemiz var ve imar konusunda yaşanan aksaklıkları gidermede bu toplantılarımızın büyük bir önemi bulunuyor. Açıkçası bu toplantılardan sonuç anlamında çok verim aldık” dedi.



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