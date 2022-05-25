"Hedefe ulaşmamız için daha fazla çalışmalıyız"

Üniversite için büyük öneme sahip olan akademik giysi törenine Vali Yardımcısı Abdül Rauf Ulusoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Prof. D. Özgür Çengel, Kocaeli Üniversitesi rektör yardımcıları ve dekanlar katıldı. Aynı zamanda cübbe giyen akademisyenlerin aileleri de hazır bulundu.





SORUMLULUĞUMUZ VAR





Törenin açılış konuşmasını yapan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Türkiye coğrafyasında bilime büyük değer verildiğini belirtti. Kadim kültürün en önemli ismi olan İbni Sina’nın sözlerini hatırlatan Hülagü, “Bilime önem verilmesi ile ilgili bu topraklarda yetişmiş bilim insanlarının söylemleri yolumuza ışık oluyor. Akademik aşama kaydetmek kolay değil, uzun çalışma saatlerinin sonucudur. Akademisyenlerin insanlığa karşı yüksek sorumluluk hissetmeleri inancındayım.





DAİMA BİLİME İNANIN





Kanaat önderi gibi görünen akademisyenler bu sorumluluklara uygun davranmalılar. Yakın zamanda yaşadığımız ve toplumsal anlamda krize dönüşen pandemide bilimsel verilerden uzak bilgilerin ne kadar zararlı olduğunu gördük. Pandemide bilim insanlarının önemini bir kez daha gördük. Akademisyenlerimiz milletimizin huzur ve refahını ön planda tutarken milletimiz ise bilim ışığında atılan adımlara inanmalıdır.