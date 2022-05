"Hedefe ulaşmamız için daha fazla çalışmalıyız"

KATILIM YÜKSEKTİ













Kocaeli Üniversitesi olarak ülkemize vermemiz gereken katkı için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim sistemlerinin dünyaya bakış açısı ve ekonomik sistemin değişmesi ile üniversiteye bakış açısı değişti. Artık değerlendirmeler daha detaylı yapılıyor. Eğitim, araştırma ve hizmet ön plana çıkıyor. Üniversiteler bu üç kriter çerçevesinde değerlendiriliyor. Kocaeli Üniversitesi olarak öncelikle üniversitemizin alt yasını geliştirdik. Ardından araştırma ve geliştirmeyi ön plana çıkardık.

DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Pandemi döneminde hocalarımız çok hızlı bir şekilde süreci yöneterek derslerini verdi. Büyük bir özveri ile çalışmalar yapıldı. Ekonomik durumu iyi olmayan gençlerimize belediyelerimizin önemli katkıları oldu. Akademisyenlerimiz çalışmalarını bu hızla devam ederse hedeflerimize en kısa zamanda ulaşırız. Potansiyelimizi hayata geçirmede daha kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde tüm akademisyenlerimizin ülkemiz için bir arada olmaları mutluluk verici” dedi.







PROFESÖRLÜK ALANLAR

Gönül Kaya Özbağ, Zaliha Didem Erken, Şöheyda Göktürk, Ahmet Sayar, Esma Buluş Kırıkkaya, Sibel Kaya, Zeynel Kablan, Ayla Karataş, Yıldırım Torun, Hayriye Sundu Pamuk, Neşe Ömür, Çiğdem Gündüz, Melahat Bayar, Ali Demir, Ümüt Ay, Funda Selçuk Şirin, Halim Aytekin Ergül, Timur Canel, Ayşe Aytaç, Neslihan Kıyar, Ayten Yazıcı, Mehmet Kaya, Hasan Öktem, Banu İnan Karagül, Bayram Keskin, Ebu Bekir Ayan, Ayşe Günsel, Esra Alnıaçık, Mehmet Çiçek, Mustafa Yılmaz, Bora Alboyacı, Seval Pınarbaşı Çuhadaroğlu, Nuran Yörükeren, Ozan Arslan, Bilgehan Tosun, İbrahim Sertçelik, Arzu Erener, Ali Bekir Yıldız, Kerem Küçük, Emrah Özkul, İsmail Özbay, Nesibe Özgül Turgay, Olcay Mert, Süreyya Temel, Vehbi Başer, Ayla Arslan, Sevinç İlhan Omurca, Oğuzhan İlgen, Ayla Ergin, Kürşad Sertbaş, Bergün Meriç Bingül, Betül Bayazıt, Elif Karagün, Serap Çolak, Arif Özkan, Hikmet Hakan, Feride İpek Komsuoğlu Çelikyurt, Oğuz Mutlu, Yengi Umut Çelikyurt, Mine Şehiraltı, Pınar Tarkun, Emine Zengin, Semil Selcen Göçmez, Zühal Gündoğdu, Alparslan Kuş, Emine Binnaz Sarper, Kaya Memişoğlu, Cem Cerit, Nurettin Özgür Doğan, Özgür Mehtap, Oğuzhan Büyükgebiz, Mehmet Ufuk Kasım.

DR. ÖĞRETİM ÜYELİĞİ ALANLAR

Kenan Serhat İnce, Leyla Gafarova, Sena Kaşıkçı, Esra Özbay Ünlüer, Serkan Gürkan, Pelin Kümbet Çağman, İdris Candan, Ayfer Özyılmaz, Serpil Şahin, Emel Güray, Yıldırım Karadeniz, Zehra Pala Yavuzyiğit, Sultan Gedik Göçer, Ramazan Duvar, Oylum Tunçelli, Faruk Yasin Turinay, Merve Acun Mekengeç, Oğuzhan Bekir Keskin, Veysel Candan Canoğlu, Cemile Turgut, Zehra Badak, Bengü Doğangün Yasa, İhsan Şen, Gülden Özkan, Nilay Karasakal, Aybike Kocakaya, Ayhan Küçükmanisa, Hikmetcan Özcan, Fidan Kaya Gülağız, Alp Eren Şahin, Mehmet Zeki Konyar, Suat Karakaya, Burcu Kır Savaş, Mehmet Ali Altuncu, Muhammet Eyüp Uzuner, Önder Yakut, Faruk Aktaş, Talip Çelik,Zeynep Hilal Kilimci, Duygu Temiz Karadağ, Hayal Uzelli Şimşek, Özgür Barış, Burcu Kardaş, Enes Şahin, İbrahim Ulaş Özturan, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Ahmet Yalnız, İrem Damla Çimen, Ayfer Gedük, Büşra Yılmaz Tuğan, Bahadır Geniş, Sevim Cesur, Ayşegül Üçüncü Kefeli, Mehmet Baha Aytaç, Şener Gezer, Volkan Alparslan, Sena Destan Bünül, Onural Öztürk, Ömer Kardaş, Nihan Akdemir, İmran Uzun,

DOÇENTLİK ALANLAR

Mustafa Eren, Burak Açar, Bülent Doğan, Can Aksu, Fatih Mutlu, Göktuğ Şirin, Mine Can, Fatma Yasemin Nemlioğlu Koca, Gökçe Sarvan, Emre Yaprak, Hatice Hoşgör, Canan Dilek Eren, Derya Kaltakçı Gürel, Elif Özata Yücel, Evren Şumuer, Fatih Kezer, Levent Durdu, Osman Nejat Akfırat, Mustafa Alper Akay, Yıldız Öztan Ulusoy, Arda Acemi, Arzu Akgül, Berna Köseoğlu, Cem Yılmaz Budan, Duygu İnci, Esra Sazyek, Pelin Aslan Ayar, Serkan Ertin, Yonca Yüzügüllü Karakuş, Alpay Tamer Ertürk, Egemen Avcu, Canan Cimşit, Hacer Gümüş, Arzu Parten Altuncu, Ekin Deveci, Hakan Bağcı, Hünkar Yılmaz Iannıello, İsmail Keskin, Mustafa Çağatay Göktan, Osman Odabaş, Suna Özgür Karaalan, Şeniz Yuvarlak, Ümit Kubilay Can, Zehra Canan Bayer, Zekeriya Erdinç, Hasan Kaya, Ömer Güngör, Şule Yıldız Şirin, Aysen Şimşek Kandemir, Rıdvan Karacan, Ali Hakan Evik, Fatih Öztürk, Levent Biçer, Memduh Aslan, Mustafa Çakır, Seydi Çelik, Taner Emre Yardımcı, Ednan Ayvaz, Ejder Ayçin, Erhan Öruç, Özgür Bayram Soylu, Pelin Sönmez, Abdülkadir Macit, Ahmet Ekşi, Ali Cançelik, Ayhan Hıra, Bahattin Turgut, Hüseyin Okur, Kadir Gömbeyaz, Nermin Demirkol, Aysel Çetinkaya, Banu Küçüksaraç, Gamze Yetkin Cılızoğlu, Mert Gürer, Saadet Zeynep Varlı Gürer, Halil Samet, Serpil Gerdan, Efnan Dervişoğlu, Seher Uçkun, Orhan Kurt, Gökhan Duruksu, Mustafa Sencer Karagül, Ömür Alyakut, Tülay Polat Üzümcü, Burcu Üzüm, Fatma Oğuz Erdoğan, Mehmet Kodal, Merve Dandan Doğancı, Özkan Kafadar, Serpil Özkurt Sivrikaya, Sibel Demirarslan, Taner Erdoğan, Emre Kishalı, Mehmet Şener, Mehtap Özbayraktar, Sonay Ayyıldız, Anıl Çelebi, Aykut Güçtekin, Aysun Taşyapı Çelebi, Burcu Özcan Türkkan, Canan Perdahçı, Erman Aslan, Erman Şentürk, Ersoy Beşer, Ertan Pekşen, Hakan Gündüz, Hasbi İsmailoğlu, Mehmet Zeki Bilgin, Meltem Yıldız, Mihriban Civan, Mustafa Burak Telli, Nurcan Kapucu, Orhan Akbulut, Pınar Onay Durdu, Selçuk Kizir, Suhap Şahin, Sultan Aldırmaz Çolak, Arzu Deveci Topal, Harun Mustafa Töle, Tuğçe Demirtaş Şahin, Figen Paslı, Hande Albayrak, Hüsnünur Aslantürk, Rahime Aydın Er, Ahmet Gönener, Gülşah Sekban, Hakan Akdeniz, Mine Gül, Tolga Kaan Bahadır, Ahmet Erdem, Mustafa Hikmet Bilgehan Uçar, Serdar Solak, Alev Selek, Aslıhan Akpınar, Aybala Neslihan Alagöz, Banu İskender İzgi, İsa Çam, Kerem Teke, Kurtuluş Karaüzüm, Yasemin Katrancı, Necmi Eren, Özge Serçe Pehlevan, Özgür Çakır, Seher Şirin, Selime Ilgın Sade, Sertaç Ata Güler, Murat Ayaz, Mesude Ünal, Oktay Tomar.