Helikopter Yan Yola Düştü

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.16'da kalkan Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düştü.



Helikopterde 2 pilot ile Eczacıbaşı Grubu'ndan 4 Rus ve 1 Türk yolcunun bulunduğu öğrenildi.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükçekmece'deki helikopter kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin isimleri de az önce belli oldu! Helikopterde Eczacıbaşı Holding'e bağlı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen de hayatını kaybetti.



İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp Bilecik'e giden Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter, Beylikdüzü'nde televizyon kulesine çarparak düştü.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Güvenlik çemberi arama kurtarma çalışmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için genişletiyor.

Şahin, kazanın sebebinin henüz belli olmadığını, kaza kırım ekibinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü ifade ederek, uçakta 7 kişinin bulunduğunun havalimanına deklare edildiğini ancak 2 kişiyle ilgili henüz net bir bilgi alınmadığını açıkladı.

Olay yerinde bulunan Bülent Eczacıbaşı ayrıntılar hakkında bir bilgi sahibi olmadığını, helikopterde 2 yöneticilerinin ve Rus misafirlerinin bulunduğunu açıkladı.



Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar, ikinci pilotun adının ise Ahmet Bulut olduğu belirtiliyor.

Ölenlerin isimleri şöyle; Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen, Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga...

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazanın ardından enkazda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.