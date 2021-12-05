Her Bütçeye Uygun Konteyner Ev Fiyatları

Konteyner evler, fabrikalarda atık maddelerin geri dönüşümü ile üretiliyor. Oldukça kolay bir şekilde üretiliyor olması ve kısa süre içerisinde teslim edilmesi sebebiyle pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Uygun fiyata hizmet almak isteyenlerin gözdesi olan konteyner evler pek çok alana kurulabilmesi bakımından oldukça fazla avantaja sahiptir. Tüm bunların yanı sıra son dönemde artan ev fiyatları sebebiyle ev yaptıramayan kişilere ev sahibi olma imkanı sunuyor.













Sil baştan ev sahibi olamayacak olan kişiler konteyner evlerin uygun fiyatı ve kalitesi sayesinde ev sahibi oluyor. Bu nedenle konteyner ev piyasası her geçen gün gelişim gösteriyor. Peki, konteyner evler nasıl yapılıyor?





Köyünde, Bahçesi ve Arsası Olanlar Prefabrik Evlere Yöneldi

Konteyner ev, geri dönüşüm ürünü olması ve hazır konteynerlerin tercih edilmesi sebebiyle kısa süre içerisinde üretilebiliyor. Konteyner ev üreticilerine talebinizi oluşturmanız durumunda firma çalışanları evin yerleşeceği alanı kontrole geliyor. Arazi kontrolünün gerçekleştirilmesinin ardından ev planı oluşturuluyor.

Planlanan konteyner ev modelleri ve boyutu sonrasında ev üretimi başlıyor. Fabrikada üretimi gerçekleştirilen evin tüm parçalarının monte edilmesinin ardından bir hafta içerisinde kurulumu gerçekleştiriliyor. Yaklaşık iki haftalık süreci kapsayan konteyner ev üretimi yerleştirme işleminin de gerçekleştirilmesinin ardından sorunsuz bir şekilde tamamlanıyor. Tüm bu avantajlardan dolayı ev yaptırmak isteyen pek çok kişi konteyner evleri tercih ediyor. Peki, konteyner ev fiyatları nasıldır?

Konteyner Ev Fiyatları Nasıldır?





Konteyner evler üzerine araştırılan bir diğer soru ise konteyner ev fiyatları oluyor. Piyasada yer alan konteyner ev fiyatları aşağı yukarı benzerlik gösteriyor. 21, 35 ve 45 metrekare konteyner ev fiyatı baz alındığında ev fiyatlarının 36,50 ve 78 bin Türk Lirası aralığında değişim gösterdiği görülüyor. Konteyner maliyetinin artması ve ekstra kullanılan malzeme fiyatlarında değişimler meydana gelmesi sebebiyle Karmod ev fiyatlarında da değişimler gözlemleniyor. Bu nedenle konteyner ev fiyatı hakkında net bir bilgiye sahip olmak için ev yaptırılacak olan firma ile iletişime geçilmesi gerekiyor. Bu durum hem net bir fiyat bilgisine sahip olmak hem de ürün hakkında soruların cevaplandırılması açısından büyük önem arz ediyor. Peki, konteyner ev modelleri nasıldır?

Konteyner Ev Modelleri Nasıldır?

Konteyner ev modelleri, temelde üç ana başlığa ayrılıyor. Bu başlıklarda bulunan modeller müşterinin isteğine bağlı şekillendirilerek çeşitli tasarımlar yapılıyor. Bu sebeple ana modeli belirledikten sonra konteyner ev üzerinde değişim gerçekleştirmek mümkün oluyor. Konteyner evlerin temel üç modeli aşağıdaki şekildedir.

Verandalı konteyner ev,

Birleşimli konteyner ev,

Konteyner ev,

Bu modellerden birini seçtikten sonra tercihe göre model üzerinde değişimler yapılabiliyor. Konteyner evin modeli, boyutu, üzerinde yapılan değişiklikler ve ekstra istekler evin fiyatının değişmesine neden olabiliyor. Bu nedenle konteyner ev alırken her aşamada danışman hizmeti almak son derece önemli bir yer tutuyor.

Konteyner Evler Avantajlı mıdır?

Konteyner evler dayanıksız olarak görülse de pek çok avantajı bulunuyor. Kolay bir şekilde üretilmesi bu evlerin en büyük avantajı olarak görülüyor. Tüm bunların yanı sıra konteyner evler,

Kolay taşınabilmesi,

Çevre dostu olması,

Uygun fiyatlı olması,

Kısa sürede üretilmesi,

Dayanıklı olması,

Sebebiyle oldukça fazla tercih ediliyor. Konteyner ev yaptırmak isteyen kişiler bu avantajları göz önünde bulunduruyor ve tercihini geleneksel evlerden yana kullanmıyor.





Konteyner Evlerin Dezavantajı Nedir?

Konteyner evlerin avantajlarının yanı sıra dezavantajları da oldukça fazla merak ediliyor. Her yapıda olduğu gibi konteyner evlerde de çeşitli dezavantajlar bulunuyor. Ancak bu dezavantajların büyük bir kısmı çevresel faktörlerden kaynaklanıyor.

Konteyner ev sahibi olmak isteyenler iyi bir araziye sahip olmalıdır. Bu nedenle konteyner ev sahibi olmak isteyen kişileri zor duruma sokan ilk faktör arazi faktörü oluyor.

Elektrik, su, doğalgaz bağlantısının bulunmadığı alanlarda konteyner ev sahipleri çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. İkinci bir olumsuzluk olan bu faktörün de ortadan kaldırılması son derece önemlidir.

Dezavantaj olarak değerlendirilebilecek olan bu iki madde ortadan kaldırıldığında konteyner evlerin herhangi bir dezavantajı bulunmuyor. Konteyner ev sahibi olmak isteyenler bu avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurarak ev sahibi oluyor. Konteyner evler dayanıklılığı ve kalitesinin yanı sıra her ne kadar dezavantajı bulunsa da ev sahibi olmak isteyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor.











