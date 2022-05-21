Heyecan oluşturan keşif!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birkaç ay önce basın toplantısı yapılan Seka Kültür Havzası projesini değerlendirdi. Kentin altında yatan Roma kalıntılarının ne olacağıyla ilgili de konuşan Büyükakın, kazı başlamadan önce karar verilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Projenin kademelerine de değinen Büyükakın, çok büyük bir proje olduğunu ve yaklaşık 20 sene sürebileceğini aktardı.





“Proje, alttaki yapıların da çıkacağı şekilde tasarlandı”





Şehrin altında yatan tarihi kalıntıların proje dahilinde olduğunu söyleyen Başkan Tahir Büyükakın, “Seka Kültür Havzası’ndaki proje yalnızca üste yapılacak yapılardan ibaret değil. Zaten Arkeopark olacak aslında. Alttaki yapıların da çıkacağı şekilde tasarlandı. Orada kademeli çalışma yapmak gerekiyor. Kazıya başladıktan sonra ne kadar süreceği kazdıktan sonra belli oluyor. Mesela yukarıda bir tiyatro binası var, Helenistik döneme ait. Yarıçapı Efes’ten 10 metre daha büyük. Ama yerin altında ne kaldı? Bu yapılar süreklilik arz ediyor mu? Bunlar bilinmiyor, tahminler var sadece. Bunların tamamı zaman içerisinde kazılar yapıldıkça çıkar. Fakat biz o bölgede yapılacak işleri kademelendirdik. Mesela ilk etapta o bölgede bulunan öğretmen evi, spor salonu ve stadı başka yerlere taşımamız lazım. Şu anda bunların projelendirmesini yapıyoruz. Bunlara bir yer bulup, kaldırıp, bitirip sonrasında kazıya başlamamız lazım. İlk etapta halihazırda iki projeyle başlıyoruz. Bir tanesi ‘geleneksel sanatlar merkezi’ yapılması. Bilim Merkezi’nin olduğu bölgede bulunan mekanik atölyeye de ‘genç mekan’ yapılacak. İkisinin de projesi hazır. İlk bunları yapacağız. Bilim Merkezi’ni gördüğünüz kısım birinci kağıt fabrikası. İkinci kağıt fabrikası olan arkadaki yapıya da Mimarlık Fakültesi’ni getirmek için konuşuyoruz. Mimarlık Fakültesi oraya bir proje hazırlayacak. Yani faz faz yapılacak. Yapıp deplase edeceğiz. Oradaki iş toplamda 20 sene sürer. Çok büyük bir proje bu, 3 senede bitecek bir proje değil. Hatta yalnızca projesinin hazırlanması bile 3 seneyi buluyor” dedi.





“Kazdığımızda ne çıkacağını bilmiyoruz”



