GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Hıdırellez dostluğun, barışın ve kardeşliğin simgesidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hıdırellez Bayramı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayınladı.

'Hıdırellez dostluğun, barışın ve kardeşliğin simgesidir”

05 Mayıs 2022 Perşembe 15:00

 Hıdırellez’in bizi biz yapan; kültürümüzü, inancımızı, duygularımızı yansıtan önemli bir değer olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ”Hıdırellez, bütün Türk dünyası ile birlikte Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya’da, kısacası kültür coğrafyamızda kutlanan önemli bayramlardan birisidir. Birliğimizin, beraberliğimizin en güzel ispatıdır” dedi.

Başkan Büyükakın, kutlama mesajını şu şekilde sürdürdü; ”Eski tarihlerde Ruz-ı Hızır veya Hızır günü olarak da adlandırılan Hıdırellez, Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğu var sayılarak kutlanmaktadır. Dostluğun, barışın ve kardeşliğin simgesi olan Hıdırellez’i insanlarımız, yeni mevsime yönelik dileklerini, Allah’a sunmaya bir vesile olarak da kabul ediyorlar.

Hızır; uğur ve kısmet sembolüdür. Hıdırellez, birliktelik ve kardeşlik günüdür. Bu gün dostluk günü, bereket günüdür. Tıpkı yüzyıllar önce Hızır ve İlyas'ın (A.S.) dilediği gibi bugün bereket dileme günüdür.

Bu bereketli günde Cenab-ı Allah’tan birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını diliyor, Türk dünyasının Hıdırellez Bayramı’nı kutluyorum.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir? Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir?
5 adımda güvenli trafik sağlanacak 5 adımda güvenli trafik sağlanacak
Deprem Gerçeği Sergisi İlgi Görüyor Deprem Gerçeği Sergisi İlgi Görüyor
4 ayda 4 bin defin 4 ayda 4 bin defin
Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı
İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı oldu İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Elektrik Tariflerinden 3 Zamanlı Tarife Nedir?
Elektrik faturanızın daha düşük gelmesini istiyorsanız mevcut tarife seçeneklerini gözden geçirmeniz...

Haberi Oku