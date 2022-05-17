Hünkar Çayırı projesi için 9 firma yarışacak

Kocaeli markasına değer katacak, ecdadın mirasını yaşatacak olan Gebze Hünkar Çayırı projesi için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine 9 firma katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli markasına değer katacak projeler için birbiri ardına ihaleler gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir, Gebze Hünkâr Çayırı projesi için ihale gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı için hazırlanan proje için düzenlenen ön yeterlilik oturumuna 9 firma teklif verdi.





İKİNCİ OTURUM İLERLEYEN GÜNLERDE YAPILACAK

Yeterlilik tespitinin yapılmasının ardından yeterli görülen firmalara davet gönderilecek ve ilerleyen günlerde ihalenin ikinci oturumu yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın belirlenmesinin ardından kısa sürede yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.





ÖN YETERLİLİK İHALESİNE 9 FİRMA KATILDI

Gebze Çayırova Mahallesi 4 ada 40 sayılı parsel üzerinde yaklaşık 155 dönümlük alanda yer alan Hünkâr Çayırı’na yapılacak proje için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine şu firmalar katıldı: Argüp Mühendislik, Leda Yapı, ziver Petrol, Mehmet Fuat + Modern Yapı, İmaj altyapı, Dentaş İnşaat, HYS Yapı+Uluray Yapı, Gürkay Restorasyon ve Gökalp Proje+Su Yüklenim İnşaat.





MÜZE KONSEPTİ OLACAK

Proje alanında; ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak.





MİLLET BAHÇESİ NİTELİĞİNDE OLACAK

Mevcutta yer alan namazgah ve çeşme yapılarının restore edileceği proje kapsamında çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde rekreasyon alanları bulunacak.





PROJENİN HEDEFLERİ