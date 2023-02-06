İçişleri Bakanlığı, Vali Yavuz'u deprem bölgesinde görevlendirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ili vuran depremde yüzlerce bina yıkılırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri vererek, "Şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.

10 ili vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş'ta yönetime destek vermek üzere görevlendirildi.

Vali Yavuz, bakanlığın bu görevlendirmesinin ardından Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.

VALİ YAVUZ'DAN PAYLAŞIM

Vali Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili kardeşlerim, acımızın tarifi yok. Böyle dönemlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hepimiz biliriz. Bugün itibariyle Kahramanmaraş ilimize yardım etmek üzere yola çıkmış bulunuyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun."