İçişleri Bakanlığı, Vali Yavuz'u deprem bölgesinde görevlendirdi

10 ili vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyon için bazı illerin valiliklerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
Bu kapsamda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş'ta yönetime destek vermek üzere görevlendirildi.
Vali Yavuz, bakanlığın bu görevlendirmesinin ardından Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.
VALİ YAVUZ'DAN PAYLAŞIM
Vali Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili kardeşlerim, acımızın tarifi yok. Böyle dönemlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hepimiz biliriz. Bugün itibariyle Kahramanmaraş ilimize yardım etmek üzere yola çıkmış bulunuyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun."