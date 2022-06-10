İhtiyaç sahibi 500 aile sevince mağazasından giyindi

Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalar yapan Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında hizmete açılan Sevince mağazası ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılıyor. Açılışından bugüne 500 aileye 3 bin parça kıyafet desteği veren mağaza hizmetlerine devam ediyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler, randevu sistemi ile mağazaya gelerek kıyafet ihtiyaçlarını diledikleri şekilde karşılıyor. Mağaza yetkilileri tarafından 1 gün önce aranıp randevu verilen aileler, kendileri için oluşturulan özel zaman diliminde mağazada binlerce ürün içerisinden tercih ettikleri kıyafetleri alıyor.



250 m2 alanda 3 katta hizmet veren Sevince Mağazasında; çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunuyor. Her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.





