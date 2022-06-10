250 m2 alanda 3 katta hizmet veren Sevince Mağazasında; çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunuyor. Her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.
İhtiyaç sahibi 500 aile sevince mağazasından giyindi
Çayırova Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılamak için hizmete açtığı Sevince Mağazası 500 aileyi giydirdi.
250 m2 alanda 3 katta hizmet veren Sevince Mağazasında; çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunuyor. Her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.