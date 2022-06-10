GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İhtiyaç sahibi 500 aile sevince mağazasından giyindi

Çayırova Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılamak için hizmete açtığı Sevince Mağazası 500 aileyi giydirdi.

İhtiyaç sahibi 500 aile sevince mağazasından giyindi

10 Haziran 2022 Cuma 09:27

 Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalar yapan Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında hizmete açılan Sevince mağazası ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılıyor. Açılışından bugüne 500 aileye 3 bin parça kıyafet desteği veren mağaza hizmetlerine devam ediyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler,   randevu sistemi ile mağazaya gelerek kıyafet ihtiyaçlarını diledikleri şekilde karşılıyor. Mağaza yetkilileri tarafından 1 gün önce aranıp randevu verilen aileler, kendileri için oluşturulan özel zaman diliminde mağazada binlerce ürün içerisinden tercih ettikleri kıyafetleri alıyor.

250 m2 alanda 3 katta hizmet veren Sevince Mağazasında; çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunuyor. Her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı
Büyükgöz’den; Gebzeli çiftçilere fide desteği Büyükgöz’den; Gebzeli çiftçilere fide desteği
Kocaeli'de ekmeğe zam ay sonunda Kocaeli'de ekmeğe zam ay sonunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Cumhur İttifakı'nın adayı benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Cumhur...
Müsilaj ve imar düzenlemesi yasalaştı! Cezalar artırılacak Müsilaj ve imar düzenlemesi yasalaştı! Cezalar...
Karadeniz’de Marmara Gibi Kirleniyor Karadeniz’de Marmara Gibi Kirleniyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti....

Haberi Oku