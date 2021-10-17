İklim Değişikliği İle İlgili Cumhurbaşkanından Tarihi Konuşma

Çevre Bakanlığının adının değişmesi ve iklim değişikliği ile ilgili Cumhurbaşkanından tarihi konuşma .

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün iklim değişikliği konusunda yaptığı açıklamalar çok önemli. Önümüzdeki dönem için Yeşil Kalkınma devriminin hayata geçirileceğini ifade eden Sayın Erdoğan, bu projenin tüm çalışmaların merkezine yerleştirileceğini söyledi. Gazetecilik ve belgeselcilik hayatım boyunca, doğanın korunması adına çeşitli yayınlar yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Doğa bizim evimiz, ona sahip çıkıp, koruyup kollamamız gerekiyor. İklim değişikliğinin önüne geçebilmek adına Yeşil Kalkınma devrimini çok önemli ve gerekli bulduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün iklim değişikliği konusunda yaptığı açıklamalar çok önemli. Önümüzdeki dönem için Yeşil Kalkınma devriminin hayata geçirileceğini ifade eden Sayın Erdoğan, bu projenin tüm çalışmaların merkezine yerleştirileceğini söyledi. Gazetecilik ve belgeselcilik hayatım boyunca, doğanın korunması adına çeşitli yayınlar yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Doğa bizim evimiz, ona sahip çıkıp, koruyup kollamamız gerekiyor. İklim değişikliğinin önüne geçebilmek adına Yeşil Kalkınma devrimini çok önemli ve gerekli bulduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında çok önemli bulduğum bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirileceğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde, İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kurulacak. Bu çalışmaların ve faaliyetlerin bir an önce hayata geçirilerek uygulanması gerekiyor. Doğal güzelliklerimizin kıymetini bilelim, daha çok ağaç dikip, çevreyi, geleceğimizi koruyalım. Doğaya verdiğimiz tahribatları azaltarak, iklim krizinin önüne geçebilmek adına devlet millet iş birliği ile önlemlerimizi alalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında çok önemli bulduğum bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirileceğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde, İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kurulacak. Bu çalışmaların ve faaliyetlerin bir an önce hayata geçirilerek uygulanması gerekiyor. Doğal güzelliklerimizin kıymetini bilelim, daha çok ağaç dikip, çevreyi, geleceğimizi koruyalım. Doğaya verdiğimiz tahribatları azaltarak, iklim krizinin önüne geçebilmek adına devlet millet iş birliği ile önlemlerimizi alalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında çok önemli bulduğum bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirileceğini açıkladı. Bakanlık bünyesinde, İklim Değişikliği ve Koordinasyon birimi kurulacak. Bu çalışmaların ve faaliyetlerin bir an önce hayata geçirilerek uygulanması gerekiyor. Doğal güzelliklerimizin kıymetini bilelim, daha çok ağaç dikip, çevreyi, geleceğimizi koruyalım. Doğaya verdiğimiz tahribatları azaltarak, iklim krizinin önüne geçebilmek adına devlet millet iş birliği ile önlemlerimizi alalım.