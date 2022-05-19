İKTAV Kütüphanemizde 19 Mayıs Kitap Sergisi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Araştırma Merkezi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Araştırma Merkezi



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Çok önemli kitap ve belgelerin yer aldığı sergi bir hafta süre ile açık kalacak. Sergi

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