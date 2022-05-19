İKTAV Kütüphanemizde 19 Mayıs Kitap Sergisi

Kurtuluş Savaşı Belgeleri
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Araştırma Merkezi www.iktav.com Kütüphanemizde Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı kitapları sergisi açıldı.
Canlı Yayın Yapıldı
Çok önemli kitap ve belgelerin yer aldığı sergi bir hafta süre ile açık kalacak. Sergi www.gebzegazetesi.com www.devrialem.tv ve www.gebzegazete.com canlı yayınından milli mücadelede Anadolu Basını kitap belge ve arşivleri ile ilgili açtığımız sergi halkında canlı makalemiz de İKTAV Vakfı Başkanı İsmail Kahraman olarak bilgi verdi.
Canlı Makalemizi İzlemek için tıklayın
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/5107895329289286/?d=n
19 MAYIS TARİHİNİN ANLAMI
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun’a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk’ün Büyük Nutku’nu 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır.