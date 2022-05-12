İletişim Sempozyumu için Niğde’ye Gidiyorum

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumun katılıp Altaylarda su Medeniyeti belgesel sunumu yapmak üzere Niğde’ye gideceğiz.

Altay Dağlarında çektiğimi belgeselin kısa bir bölümü







Altaylardan Uludağ’a Bursa’da Su Vakıfları

Niğde Ömer Halis Demir üniversitesinin ev sahipliğinde Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunu ve Türk Dünyası kültür sanat Sinema vakfı desteği ile düzenlenen sempozyumda. Altaylardan Uludağ’a Türk islam medeniyetinde su kültürü ve 2022 Türk Dünyası kültür başkenti Bursa’da su vakıfları başlıklı araştırma bildirisi sunacağız.

Sempozyumla ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da yer alan haber

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/altaylardan-uludaga-bursada-su-vakiflar-medeniyeti-h43484.html

Sempozyumla İlgili genel bilgi

Altaylar’dan Uludağ’a Bursa’da Su Vakıflar Medeniyeti Uluslararası iletişim ve sanat Sempozyumu Niğde’de başlıyor. Altaylar’dan Uludağ’a Bursa’da Su Vakıflar Medeniyeti Belgesel sunumu yapılacaktır.

Uluslararası iletişim ve sanat sempozyumunda Altay Dağlarından Uludağ’a Türk islam medeniyetinde su kültürü ve Bursa’da su Vakıfları Belgeseli gösterimi ile bildiri sunumunu gerçekleştirmek için İsmail Kahraman önümüzdeki hafta Niğde’ye gidiyor

Sempozyuma ev sahipliği yapan Niğde üniversitesinden yapılan açıklama:

Sayın Katılımcı,

Öncelikle II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’na gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

İlki, “Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu” adıyla 2019 yılında Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sempozyumumuzun ikincisi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Niğde’de yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Sempozyumumuza gönderilen bildiri özetlerinden hakem değerlendirmesi sonucunda 70 bildiri sözlü sunulmak üzere kabul edilmiştir. Bu bildirilerin büyük bir çoğunluğu, Türkiye dışından (özellikle Türk Cumhuriyetlerinden) bilim insanları tarafından gönderilmiş olup Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Bangladeş gibi ülkelerden çok sayıda bilim insanının katılımı izin ve görevlendirme gibi resmi yazışmalar aracılığıyla kesinleşmiş bulunmaktadır.

Sempozyumumuz kapsamında; 12-13-14 Mayıs 2022 tarihlerindeki öğle yemekleri ve 12 Mayıs 2022 Perşembe akşamı Gala yemeği, 13 Mayıs Cuma günü akşam yemeği tüm katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.

Sempozyum süresince şehir içindeki belirli konaklama noktalarından, sempozyumun gerçekleştirileceği Merkez Yerleşkeye ulaşım Üniversitemiz araçlarıyla ücretsiz gerçekleştirilecektir.

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü sabah oturumları sonrasında Niğde ve Kapadokya bölgesine tüm katılımcılara yönelik ücretsiz gezi düzenlenecektir.

Katılımcıların tamamının faydalanabileceği indirimli konaklama imkanı sunan otellere ait fiyat ve iletişim bilgileri sempozyum ağ sayfasında yayınlanmış olup, katılımcıların konaklama rezervasyonlarını kendileri yapması gerekmektedir.

Açılış töreni 12 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak olan II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu’nun taslak programı aşağıda yer almaktadır:

SEMPOZYUM PROGRAM TASLAĞI

12 Mayıs 2022 Perşembe – 1.Gün

Sempozyum Kayıt : 10.00 – 11.30 (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Öğrenci Sergisi : 11.30

Öğle Yemeği : 12.00-13.30

Açılış Töreni : 14.00 (Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu) Müzik Dinletisi Rektörlerin Açılış Konuşmaları Protokol Mensuplarının Açılış Konuşmaları

1.Gün Sempozyum Oturumları : 15.30 – 16.45 Birinci Oturum (Kişi başı 15 dakika 4 Kişi) – Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

Sempozyum Gala Yemeği : 19.00

13 Mayıs 2022 Cuma – 2.Gün –

(Tüm Oturumlar Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir)

10.00 – 11.15 Birinci Oturum (Kişi başı 15 dakika 4 Kişi) – Eş zamanlı 3 salon = 12 Konuşmacı

11.15 – 11.30 Çay Kahve Molası

11.30 – 12.45 İkinci Oturum (Kişi başı 15 dakika 4 Kişi) – Eş zamanlı 3 salon = 12 Konuşmacı

12.45 – 13.45 Öğle Yemeği

14.00 – 15.15 Üçüncü Oturum (Kişi başı 15 dakika 4 Kişi) – Eş zamanlı 3 salon = 12 Konuşmacı

15.15 – 15.30 Çay Kahve Molası

15.30 – 16.45 Dördüncü Oturum (Kişi başı 15 dakika 4 Kişi) – Eş zamanlı 3 salon = 12 Konuşmacı

14 Mayıs 2022 Cumartesi – 3.Gün

10.00 – 11.15 Birinci Oturum (Kişi başı 15 dakika 4 Kişi) – Eş zamanlı 3 salon = 12 Konuşmacı

11.15 – 11.30 Çay Kahve Molası

11.30 – 12.00 Sempozyum Sonuç Bildirisi

12.30 – Kapadokya Gezisi için Hareke