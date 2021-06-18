İlgili babaların çocukları yetişkinlikte daha başarılı oluyor

Babalar da en az anneler kadar çocukların hayatında aktif bir rol almalı. Baba ile sağlıklı ilişkisi olan ve babasından yeterince sevgi alan çocukların ileride yaşıtlarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Çocuğun gelişimi ve bakımıyla ilgilenen ve sorumluluk alan babalarla büyüyen çocuklar ileride akademik alanda daha başarılı oluyor ve sosyal ortamlarda kendilerini daha iyi ifade edebiliyor. Babanın anneye destek olması, annenin üzerindeki yükü hafifleterek anne-çocuk arasındaki ilişkinin kalitesini de arttırıyor” dedi. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Babalar Günü vesilesiyle önemli önerilerde bulundu...

Anneler sadece kız çocukları veya babalar sadece erkek çocukları için rol model değildir. Çocukların ilk tanıştıkları sosyal çevre olan aile içerisinde bir babanın nasıl olacağını, bir annenin nasıl olacağını ve insanların birbirine nasıl davranacağını gözlemlediğini ve öğrendiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Çocuğun duygusal gelişimi ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması, evin sorumluluklarına dahil olması önemli” açıklamasında bulundu.

Babanın evde daha çok sorumluluk alması önemli

Annelerin çocuk bakımıyla ilgilenirken babaların evin masraflarını karşılayan kişi algısının tamamen geçmişte kaldığını hatırlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Eskiye göre değişen şartlarla artık babanın ailedeki görevleri de yeniden şekillendi. Babalar artık çocuklara iyi bir arkadaş, annenin hayatını kolaylaştıran bir eş, ev işlerine ortak olan, disiplini ve dengeyi sağlayan bir kişi konumunda. Çocuğun duygusal gelişimini destekleyen ve aile içi ilişkilerin daha sağlıklı olması için babanın iletişime açık olması, ilgili olması ve evde daha çok sorumluluk alması önemli” dedi.

Güven veren bir baba tutumu çocuğun güven duygusunun gelişimi için çok önemli

Babanın çocukları ile ilişkisinin çocuğun kendisine olan saygısını da desteklediğinin altını çizen Ezgi Dokuzlu, “Destekleyen ve güven veren bir baba tutumu çocuğun gelişiminin sağlıklı tamamlanması ve güven duygusunun gelişimi için çok önemli. Hem kız çocuk hem erkek çocuk için baba yoksunluğu çocuğun gelişiminde problemlere neden olabilir. Babaları uzakta olan veya yanlarında olmasına rağmen babalarından yakınlık hissedemeyen çocuklar bu boşluğu başka şeylerle kapatmaya çalışırlar. Biyolojik bağdan öte yakınlık ve çocukla o ilişkiyi kurabilmek çok önemli” şeklinde konuştu.

Babalar Günü’nde babaları mutlu etmek için 10 tavsiye

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, özel günlerin tüketim çılgınlığının desteklemesi, hediye veya organizasyonların popülaritesinin artmasının özel günlerin doğallığını bozabildiğini hatırlatarak Babalar Günü’nde babaları mutlu etmek için 10 öneride bulundu:

· Babanızla birlikte güzel ve huzurlu bir Babalar Günü kahvaltısı yapabilirsiniz.

· Evde karantina sürecine devam ediyorsa varsa tablet, bilgisayar gibi uzaktan da olsa sosyalleşmesini sağlayacak araçlar hediye edebilirsiniz.

· Babanızı, keşfetmek istediği veya özlediği bir yere götürebilirsiniz.

· Birlikte eski fotoğraflarınıza bakarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

· Babanıza okumaktan hoşlandığı türde kitaplar hediye edebilirsiniz.

· Uzun zamandır görüşemediği, sevdiği bir arkadaşıyla sürpriz bir buluşma organize edebilirsiniz.

· Sevdiği tarzda şık ve rahat bir gömlek veya evde vakit geçiriyorsa rahat bir eşofman hediye edebilirsiniz.

· Babanız planlı yaşamayı seviyorsa ona özel bir ajanda hazırlatabilirsiniz.

· Yakınlarınızın da bulunduğu kalabalık bir görüntülü görüşme ile Babalar Günü kutlaması organize edebilirsiniz.

· Hepsinden ve tüm hediyelerden de önemlisi babanıza olan sevginizi en doğal ve en sıcak haliyle kendisine söylemeniz. Sevgiden daha güzel bir hediye yoktur.