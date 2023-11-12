İlk Türk ve Müslüman Astronot Toktar Ebubekirov ile Alanya da Belgesel Söyleşi Yaptık

Yurtiçi ve yurtdışından 200 gazeteci yazar tv programcısı ve medya mensubunun katıldığı Alanya’da düzenlenen küresel gazeteciler konseyi zirvesinin onur konuğu olan Türk Dünyasının ilk Türk ve Müslüman astronotu unvanını taşıyan Kazak Astronot Tohtar Aubakirov ile Alanya’da. Uzayın sırrı uzay bilimleri araştırmaları Gezegen ve yıldızlar üzerine yapılan araştırmalar İle ilgili mini bir Belgesel söyleşi yaptık uydularla dünyanın uzaydan idare edildiğine dikkat çeken kazak astronot uzaya hakim olanların dünyaya hakım olduğunu söyledi

Gazeteci ve belgedrlci olarak çocukluk yıllarımdan itibaren gök yüzü uzay gezegenler hep ilgimi çekti uzun yaz gecelerinde yayla Dağların da gök yüzünü seyir ettiğim geceleri hiç unutmuyorum

Bu gün Türkiye uzay ajansının çalışmalarını yakından takip ediyorum