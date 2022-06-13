İLKÇEV, Okçuluk Yarışması Düzenledi.

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü(İLKÇEV), GEBZESEM' de okçuluk yarışması düzenledi. Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalya takdim edildi.