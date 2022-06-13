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İLKÇEV, Okçuluk Yarışması Düzenledi.

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü(İLKÇEV), GEBZESEM' de okçuluk yarışması düzenledi. Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

İLKÇEV, Okçuluk Yarışması Düzenledi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:22

 Minikler, Yıldızlar ve Gençler Yarıştı
Okçuluk alanında çalışmalarına devam eden öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, heyecanlarına ortak olmak, yapılan çalışmaların daha etkili olması amacıyla okçuluk yarışması düzenlendi. Gençlerin yarışma psikolojilerini de tecrübe edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen turnuva, minikler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleşti. Turnuvada veliler de tribünde çocuklarını izleme fırsatı yakaladı, atışlar yapılırken çocuklarının heyecanlarına ortak oldu.



Sıralama ve Eleme Turlarında Yarıştılar
Sporcular, sıralama ve eleme şeklinde atış yaparak hünerlerini sergiledi.  Sıralama atışları sonrası ilk 16 sırayı alan sporcular ikili eleme atışları ile yarışarak finale kadar yarıştı. Yarışma sonrasında en iyi atışları yaparak kategorilerinde ilk 3 sıraya giren öğrencilere madalya ve başarı belgesi ödülleri takdim edildi.  Çekilen toplu fotoğraf sonrası yarışma sona erdi.


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