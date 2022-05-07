İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı oldu

Darıca'daki bir ilkokulun sıra dışı öğrencisi var. Sınıfta asılı bulunan projeksiyonu yuva yapan Kızıl isimli kumru, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Darıca'da bulunan Aslan Çimento İlkokulu’nun 4/D sınıfı öğrencileri ile birlikte derse katılan sıra dışı bir katılımcı var. İsmi, öğrenciler tarafından verilen Kızıl isimli kumru. Kumruyla öğrencilerin tanışıklığı ara tatil döneminden sonraki ilk ders zilinin çalmasıyla başlıyor. Kızıl isimli kumrunun sınıfta görülmesi öğrencileri önce şaşırtıyor sonra da kendileriyle birlikte kalmasını istiyorlar. İlkokul öğrencileri Kızıl isimli kumruyla birlikte adeta doğal yaşama tanıklık ediyor.





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