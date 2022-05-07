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İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı oldu

Darıca'daki bir ilkokulun sıra dışı öğrencisi var. Sınıfta asılı bulunan projeksiyonu yuva yapan Kızıl isimli kumru, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

İlkokulun sıra dışı öğrencisi ilgi odağı oldu

07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:41

 Darıca'da bulunan Aslan Çimento İlkokulu’nun 4/D sınıfı öğrencileri ile birlikte derse katılan sıra dışı bir katılımcı var. İsmi, öğrenciler tarafından verilen Kızıl isimli kumru. Kumruyla öğrencilerin tanışıklığı ara tatil döneminden sonraki ilk ders zilinin çalmasıyla başlıyor. Kızıl isimli kumrunun sınıfta görülmesi öğrencileri önce şaşırtıyor sonra da kendileriyle birlikte kalmasını istiyorlar. İlkokul öğrencileri Kızıl isimli kumruyla birlikte adeta doğal yaşama tanıklık ediyor.

Pencereyi açık bırakıyorlar
Akşam olduğunda Kızıl’ın ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla pencereyi açık bırakan öğrenciler sabahleyin geldiklerinde de eşiyle nöbet değişimine tanıklık ediyor. Kuluçka dönemi boyunca her sabah açık olan pencereden dışarıya çıkan dişi kumrunun yerine eşi bakıyor. Okulun 4/D sınıfı öğrencileri yuva yapan, hatta ders ortasında uçuşan kumrudan ilk önce şaşkınlık yaşasa da sonrasında bu duruma alışıyorlar. Hatta onlar da yeni doğacak yavruları görmeyi merakla bekliyorlar.
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