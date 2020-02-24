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İlyasoğlu’na önemli görev

Türkiye Matbaacılar Federasyonunun seçimli olağan üstü kongresi 22 Şubat 2020 tarihinde Ankara'da Federasyon merkezinde yapıldı.

İlyasoğlu'na önemli görev

24 Şubat 2020 Pazartesi 15:02

 Seçime Gebze matbaacılar ve reklamcılar derneği yönetim kurulu Ozan Kurtuluş İlyasoğlu, Ufuk Özdemir, Murat Türlü, Ali Osman Erdoğan ve İlkan Şen tam kadro katıldılar. Federasyon kurucu başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz’ ün aday olmadığı seçim tek adaylı listeyle yapıldı. Seçim sonucunda İzmir matbaacılar odası başkanı Ceyhun Geçtan başkanlığa seçilirken Gebze matbaacılar ve reklamcılar derneği GEMARD başkanı Ozan Kurtuluş İlyasoğlu başkan yardımcılığına seçildi. GEMARD yönetim kurulu üyesi Murat Türlü Denetim kurulu üyeliğine seçilirken yine GEMARD yönetim kurulu üyesi İlkan Şen de Federasyon Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçildi. Birlik ve beraberlik havasında geçen seçim sonrası aile fotoğrafı çekildi.
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Anahtar Kelimeler
İlyasoğlu’na önemli GörevGebze
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