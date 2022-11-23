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İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ’NİN DÜZCE DEPREMİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Bu sabah saat 4.08 Düzce SARIDERE-GÖLYAKA 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlimizde içinde bulunduğu birçok çevre ilden hatta Marmara bölgesinin büyük bir kısmında hissedilen depremde şu anda kadar bir can kaybı haberinin gelmemesi sevindirici.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ'NİN DÜZCE DEPREMİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:12

AFAD’dan alınan bilgiye göre 30’un üzerinde yaralının mevcut olduğunu 1 kişinin yaralandığı ve  durumunun ağır olduğu öğrendik bu yaralanmaların panik ve yüksekten atlama sonucu oluştuğu bilgisini basından edindik. Yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Deprem sonrasında yüze yakın artçı sallantı olduğu da yine basında takip ettik. Öncelikle tekrardan depremden etkilenen öncelikle düzce olmak üzere çevre illere ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Depremde diğer tüm Afetlerin özü gibi aslında bir doğa olayıdır. Yapıların Bilim, teknoloji ve mühendisliğe uygun yapılmadığında doğa olayı olan deprem maalesef doğal afete dönüşmektedir. Hep depremden sonra yapılan yardımları, yara sarmaları konuşuyoruz ancak deprem öncesi alınacak her önlem hem daha az maliyetlidir hem de hayati önem taşımaktadır.

Düzce 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım1999’da 2 ciddi deprem yaşayıp bir bakıma yapı stoğunda bir yenilenme yaşamıştır. Yapı Denetim ve hazır beton kullanımı zorunlu olduktan sonra şiddetli bir depremin en azından hasarla yıkıntı olmadan atlatılması bir kere daha bilim ve mühendisliğin önemini ortaya koymuştur.

Yaşamış olduğumuz tüm depremler ve diğer tüm doğal afetlerden ayrı bir ders almamız gerektiği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Bu konuları sıralayacak olursak depreme ve sonrasına kentlerimizi hazırlamak için bazı çalışmalar yapmalıyız.

Öncelikle Yapı stoğu depremde en önemli konudur. Yapı stoğu acilen envanter çalışması ile çıkartılıp buna göre acil eylem planı hazırlanmalıdır. Deprem sonrasında Acil müdahale yolları belirlenip bu yolların devamlı açık olması sağlanmalıdır. Bu yollara cephe olan yapıların deprem yönünden güvenli yapılar olması gerekmektedir. Deprem sonrasında deprem toplanma alanlarının, çadır ve konteyner konulacak alanların şimdiden alt yapılarının eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen konularda yapılan çalışmalar tamamlandığında, can ve mal kaybımız daha az ve depremlere karşı daha hazır olacağız. Bu bağlamda bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip. Mesleğimizin ilgilendiği her konu ve çalışmada yardımcı olmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz.

 

İnşaat Mühendisleri Odası

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu

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