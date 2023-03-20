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Irak Cumhuriyeti Başbakanı El Sudani, Türkiye’yi Ziyaret Edecek

Irak Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Irak Cumhuriyeti Başbakanı El Sudani, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

20 Mart 2023 Pazartesi 19:45

                                     
 
  İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Şiya El Sudani, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 21-22 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. İkili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.  


                                 


İHA
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