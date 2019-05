İş Dünyası KOTO'nun İftarında Buluştu

Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu Kocaeli Ticaret Odası, Ramazan ayında yine eşsiz bir birlikteliğe imza attı. Geleneksel iftar programını 600’ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleştiren KOTO, Oda’nın seçilmiş asil- yedek organlarını, kent protokolü, sivil toplum kuruluşları ve SİAD’larla buluşturdu.

KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Murat Barış, Mehmet Akif Şen, İbrahim Atalay, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, Yusuf Ziya Uludüz ve meclis üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa; Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammd Hasan Aslan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Osman Aslan, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Sanayi ve Teknoloji İl müdürü İlhan Aydın, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, TÜİK Bölge Müdürü Zeki Bostancı, KOSGEB Kocaeli Müdürü İbrahim Ustaömer, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, Tarım ve Orman İl Müdürü Nuri Al, PTT Başmüdürü Adnan Sert, TCDD Gar Müdürü Hüseyin Doğan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Faruk Demir, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, İzmit Kent Merkezi Esnafları Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Abdülkadir Yılmaz, KOSİAD Başkanı Atalay Kaya, MÜSİAD Kocaeli Şubesi Başkanı Kadir Şahin, İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya, BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Umut Ongül, ATİK Derneği Başkanı Yasin Akyol, MARSİAD Başkanı Bahri Odabaş, Doğu MARSİFED Başkanı Gürol Ciğerdelen, ASKON Kocaeli Şubesi Başkanı Faruk Yıldırım, KOMİAD Başkanı Gürcan Kolay, KOİDER Başkanı Arzu Danyel, Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Dilek Çınar, Oda’nın geçmiş dönemlerinde görev yapmış yönetim kurulu ve meclis üyeleri, sanayi sitesi başkanları, STK yöneticileri, SİAD yöneticileri ve iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN BULUT’TAN ‘İSTİKRAR’ TEMENNİSİ

Hep birlikte açılan orucun ardından konuklarına seslenen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ülke ekonomisinde istikrarın yeniden tesisi temennisinde bulunarak, “Mübarek ramazan ayınızı tebrik ediyor, ilimize, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum Odamız üyeleriyle kucaklaşmak, bir masanın etrafında toplanmak ve böylelikle ‘Biz’ olma duygusunu pekiştirmek en önem verdiğimiz husus. Odamız Yönetim Kuruluyla, Komiteleriyle, Meclisiyle ve tüm paydaşları ile birlikte hareket ederek, kentimizin sorunlarına çözüm üretmek adına mücadele etti ve mücadele etmeye devam ediyor. Tüm paydaşlarının sesi olan Odamız, Kentin sorunlarını karar alıcılara her zaman ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor.

KOTO OLARAK DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ…

Her biriniz bizler için değerlisiniz, her birinizin sorunu bizim için önemlidir. İlimizin hem ekonomik, hem sosyal ve hem de kültürel değerlerine hep birlikte sahip çıkacağız. Diğer yandan, ülke ekonomisi olarak önümüzdeki dönemde bir an önce güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bizlere düşen görev, ülkemizi yeniden geleceğe bakan, coşkulu bir ülke haline getirmektir. Kocaeli Ticaret Odası olarak, ülkemizin geleceği için daha çok çalışacak, çok üreteceğiz” dedi.

BALABAN: KOTO BAŞARILI ÇALIŞMALAR ÜRETİYOR

Akabinde, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, konuklara hitaben konuşma gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un selamlarını ileten ve rahatsızlığı dolayısıyla gelemediğini ifade eden Vali Yardımcısı Balaban, Kocaeli Ticaret Odası’nın kentin en önemli kurumlarının başında geldiğini ifade ederek, “Kocaeli Ticaret Odası’na bu özel birlikteliğe vesile oldukları için teşekkür ediyorum. KOTO kentimize değer katan, ilimizin önemli kurumlarının başında geliyor. Kente değerli projeler kazandırıyor, çalışmalar üretiyor. Böylesi özel bir kurumun düzenlediği iftarda bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz. Temennimiz odur ki; ilimizde ticaretin daha da yükselmesi, ekonominin daha da güçlenmesi. Kocaeli ve Kocaelili iş insanları bunu başaracak güçte ve yetkinliktedir. Bu vesileyle KOTO’nun başarılı çalışmalarının devamını diliyor, iş dünyamıza kolaylıklar diliyorum” dedi. KOTO’nun iftar programı, Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan’ın, yemek duasıyla sona erdi.

Hep birlikte açılan orucun ardından konuklarına seslenen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ülke ekonomisinde istikrarın yeniden tesisi temennisinde bulundu.

KOTO’nun iftar programı, Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan’ın, yemek duasıyla sona erdi.

600’ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleştiren KOTO, Oda’nın seçilmiş asil- yedek organlarını, kent protokolü, sivil toplum kuruluşları ve SİAD’larla buluşturdu.











İftar programı öncesinde Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdurrahman Çuhadar, Murat Barış, Mehmet Akif Şen, İbrahim Atalay, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya ve Yusuf Ziya Uludüz konuklarını kapıda karşıladı. Karşılamada uzun kuyruklar oluştu.







Kent protokolü, Kocaeli ekonomisine güç katan iş dünyasının temsilcileri, STK ve SİAD’lar, KOTO ev sahipliğinde bir araya geldi.