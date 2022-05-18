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İsmail Kahraman Kocaeli Kitap Fuarında

Gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman Kocaeli Kitap Fuarında Gebze'yi tanıtacak

İsmail Kahraman Kocaeli Kitap Fuarında

18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:57

Kocaeli Kitap Faurında Belgesel Tadında Gebze Bölgesinin Turizmde "Marka Değerleri Söyleşi" ve belgesel gösterimi Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman sunulup, kitaplarını imzalayacak. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12.Kitap Fuarın da Gebze bölgesinin tarih ve kültür turizmin de marka değerli belgeselini çeken gazetemiz kurucusu ve birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel programı yönetmeni İsmail Kahraman söyleşi gerçekleştirip belgesel sunumu  yapacak. 
 
Gebze Bölgesinin Turizmde Marka Belgeseli 
https://www.youtube.com/watch?v=gALg9JGkuPo

Kahraman tarafından  söyleşi ile ilgili  sosyal  medyadan yapılan paylaşım
“19 Mayıs 2022 tarihinde saat 15 de Kocaeli  kongre Merkezin de Karamürsel Alp salonunda gerçekleştireceğim söyleşi ve belgesel sunumuna tüm arkadaşlarımı Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv izleyicilerini  katılmaya davet ediyorum”
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Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
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