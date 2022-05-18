İsmail Kahraman Kocaeli Kitap Fuarında

Kocaeli Kitap Faurında Belgesel Tadında Gebze Bölgesinin Turizmde "Marka Değerleri Söyleşi" ve belgesel gösterimi Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman sunulup, kitaplarını imzalayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12.Kitap Fuarın da Gebze bölgesinin tarih ve kültür turizmin de marka değerli belgeselini çeken gazetemiz kurucusu ve birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel programı yönetmeni İsmail Kahraman söyleşi gerçekleştirip belgesel sunumu yapacak.



Gebze Bölgesinin Turizmde Marka Belgeseli

https://www.youtube.com/watch?v=gALg9JGkuPo





Kahraman tarafından söyleşi ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım