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İsmail Kahraman Kocaeli Kitap Fuarında Söyleşi Gerçekleştirdi

Gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman Kocaeli Kitap Fuarında "Turizminde Marka Değerlerimiz Söyleşisi gerçekleştirdi.

İsmail Kahraman Kocaeli Kitap Fuarında Söyleşi Gerçekleştirdi

20 Mayıs 2022 Cuma 09:42

Gebze'li Gazetec ve belgeselci İsmail Kahraman Kocaeli12.Kitap Fuarında Kültür "Turizminde Marka Değerlerimiz" üzerine söyleşi ve belgesel sunumu gerçekleştirdi.

Kocaeli tv ve diğer tv kanallarına Kocaeli’nin turizmde marka değerleri ile iligili belgesel söyleşi verirken bir kitap kurdu olan okuduğu 136 kitabı sosyal medyasından paylaşan 10 yaşındaki torunu Asım Eymen dedesini yalnız bırakmadı.

Belgeselimizin Gala Gösterimi
Gebze bölgesinin tarih ve kültür turizmin de marka değerleri ile ilgili Kocaeli Büyükşehir belediyesi kültür hizmeti olarak çekilen belgeselin gala gösterimini sunuldu.
Kitap fuarında Prof Dr Ahmet Taşağıl bey ile Altay Türkleri üzerine konuşup. Altaylardan Hereke’ye dünya markası Türk halısı kitabını hediye etti.
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