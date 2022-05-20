İsmail Kahraman Kocaeli Kitap Fuarında Söyleşi Gerçekleştirdi

Gebze'li Gazetec ve belgeselci İsmail Kahraman Kocaeli12.Kitap Fuarında Kültür "Turizminde Marka Değerlerimiz" üzerine söyleşi ve belgesel sunumu gerçekleştirdi.



Kocaeli tv ve diğer tv kanallarına Kocaeli’nin turizmde marka değerleri ile iligili belgesel söyleşi verirken bir kitap kurdu olan okuduğu 136 kitabı sosyal medyasından paylaşan 10 yaşındaki torunu Asım Eymen dedesini yalnız bırakmadı.



Belgeselimizin Gala Gösterimi

Gebze bölgesinin tarih ve kültür turizmin de marka değerleri ile ilgili Kocaeli Büyükşehir belediyesi kültür hizmeti olarak çekilen belgeselin gala gösterimini sunuldu.